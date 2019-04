/R E P R I S E -- Congé de Pâques : service modifié en raison de travaux sur les voies des lignes de trains exo1, exo2 et exo4/





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - En raison de travaux en voie qui seront réalisés lors du congé de Pâques, du 18 au 22 avril 2019, le service sur les lignes exo1 Vaudreuil-Hudson, exo2 Saint-Jérôme et exo4 Candiac sera modifié.

Des titres de transport aller-retour donnant accès au réseau d'autobus et de métro de la STM seront distribués à l'arrivée à la gare de Dorval du vendredi 19 avril au lundi 22 avril inclusivement, et aux gares Montréal-Ouest et Parc le lundi 22 avril. Plusieurs lignes d'autobus de la STM circulent à proximité de ces gares en direction des stations Lionel-Groulx, Vendôme, Snowdon, Villa-Maria et Atwater.

Pour plus d'informations et pour connaître les options de transport à partir des gares Dorval et Montréal-Ouest, visitez exo.quebec/avis.

exo1 Vaudreuil-Hudson

Jeudi 18 avril 2019 Le train 30 partant de Vaudreuil à 19 h 55 s'arrêtera à Dorval. Le train 31 à destination de Vaudreuil partira de Dorval à 21 h 36 tel que prévu à son horaire. Vendredi 19 avril 2019 Horaire du dimanche. Entre les gares Vaudreuil et Dorval seulement. Samedi 20 avril 2019 Horaire du samedi. Entre les gares Vaudreuil et Dorval seulement. Dimanche 21 avril 2019 Horaire du dimanche. Entre les gares Vaudreuil et Dorval seulement. Lundi 22 avril 2019 Horaire régulier du lundi. Entre les gares Vaudreuil et Dorval seulement.

Les titres TRAIN seront acceptés à bord de la ligne d'autobus A-40 d'exo La Presqu'Île pour les clients qui désirent se rendre au terminus Côte-Vertu à partir de la gare Vaudreuil toute la fin de semaine de Pâques du 19 avril au 22 avril inclusivement.

exo2 Saint-Jérôme

Vendredi 19 avril 2019 Horaire de fin de semaine. Les trains s'arrêtent à la gare De la Concorde la fin de semaine. Lundi 22 avril 2019 Horaire régulier du lundi. Les trains s'arrêteront à la gare Parc SAUF Le train 170 au départ de Saint-Jérôme à 5 h 16, qui s'arrêtera à la gare Montréal-Ouest. ET Le train 171, qui effectuera son départ de la gare Montréal-Ouest à 7 h 08 à destination de Saint-Jérôme.

Les titres TRAIN seront acceptés à bord de la ligne d'autobus 9 d'exo Laurentides pour les clients qui désirent se rendre au terminus Montmorency à partir des gares de Saint-Jérôme, Blainville et Sainte-Thérèse du 19 au 22 avril inclusivement.

exo4 Candiac

Vendredi 19 avril 2019 Horaire de fin de semaine. Aucun service. Lundi 22 avril 2019 Service régulier du lundi. Entre les gares Montréal-Ouest et Candiac seulement.

Les titres TRAIN seront acceptés à bord des lignes d'autobus 100, 115 et 130 d'exo Le Roussillon pour les clients qui désirent se rendre aux terminus Centre-ville ou Mansfield du 19 avril au 22 avril inclusivement.

