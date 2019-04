Ouverture des inscriptions : Le rendez-vous des petits entrepreneurs de retour pour une 6e année !





QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute l'aventure pour des milliers de petits entrepreneurs aux quatre coins du Québec. À l'occasion de la sixième édition de La grande journée des petits entrepreneurs, qui se tiendra le samedi 15 juin 2019, les enfants de 5 à 12 ans sont invités à créer leur entreprise d'un jour.

Cette initiative unique est l'occasion pour les enfants de partager leur talent et de vivre une première expérience entrepreneuriale. D'ailleurs, les parents sont invités à encourager la participation de leur enfant en misant sur leurs intérêts naturels et sur leurs passions.

Les futurs petits entrepreneurs peuvent inscrire leur entreprise dès aujourd'hui à l'adresse suivante : www.petitsentrepreneurs.ca.

Des petits entrepreneurs bouillonnants d'idées

Biscuits au chocolat, bracelets aux couleurs de l'arc-en-ciel, concertos de violon ou smoothies désaltérants, une chose est sure, vous serez épatés par la créativité, la débrouillardise et le talent de la future génération ! Année après année, les petits entrepreneurs font preuve de vision et d'ambition en proposant des produits et services originaux. Que ce soit devant leur résidence ou en se joignant à l'un des nombreux rassemblements organisés à travers le Québec, ils en mettront plein la vue aux visiteurs !

Afin d'accompagner les enfants dans cette grande aventure, un coffre à outils sur mesure est mis à la disposition des parents. Votre enfant a un intérêt particulier pour les arts, la cuisine ou encore les sports ? C'est le moment de vous assoir avec lui et de commencer à penser à sa future entreprise d'un jour. Pour avoir un avant-goût de cette grande journée, visualisez la vidéo promotionnelle 2019 : https://youtu.be/GZ_8h90fOAc.

Développer l'esprit entrepreneurial

Présentée pour une 5e année consécutive par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la sixième édition de La grande journée des petits entrepreneurs permet aux enfants de vivre une expérience entrepreneuriale exceptionnelle, dans une ambiance festive et conviviale. L'événement se veut l'occasion d'éveiller la relève au métier d'entrepreneur, en leur permettant de développer leur créativité, leur confiance en eux et de prendre conscience de l'importance du travail et des efforts nécessaires pour gagner des sous, tout en s'amusant !

Citations de petits entrepreneurs

Depuis 2016, Joseph et sa soeur Rachel-Sissi dirigent Monsieur Piment, une petite entreprise de la région de Québec, offrant trois variétés de sauces piquantes : La Pinch Sauce, La Husto Gucho ainsi que la sauce OKLM.

« C'est vraiment cool d'être entrepreneure ! À l'école, tout le monde s'intéresse à ce que je fais et ma professeure m'a permis de présenter mon entreprise devant toute la classe! Certains élèves veulent maintenant se lancer eux aussi en affaires ! »

- Rachel-Sissi, 10 ans, cofondatrice de l'entreprise M. Piment, Lac-Beauport, Québec.

Les petites entrepreneures derrière Le Magasin fait à la main, qui confectionnent des produits faits de vêtements recyclés, participeront quant à elles à leur quatrième rassemblement cette année.

« La grande journée des petits entrepreneurs nous permet de montrer nos capacités et notre créativité, car même si on est jeunes, on est capable de faire des entreprises comme des vrais entrepreneurs ! En plus, ça fait du bien de sentir qu'on fait un geste pour la planète ! »

- Mariana Diaz, 10 ans et Clara Gosselin, 11 ans, cofondatrices de l'entreprise Le Magasin fait à la main, Verdun, Montréal.

La grande journée des petits entrepreneurs en bref :

Plus de 5 555 petits entrepreneurs pour la 5 e édition en 2018 ;

édition en 2018 ; Un événement à travers le Québec, devant les résidences des petits entrepreneurs et dans les rassemblements officiels ;

Destiné aux enfants de 5 à 12 ans ;

Un coffre à outils à la disposition des parents pour accompagner leur(s) enfant(s) ;

Une application mobile (Petits entrepreneurs) à télécharger pour repérer les petits entrepreneurs près de chez vous ;

Une initiative présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Vidéo 2019 : https://youtu.be/GZ_8h90fOAc

Une pochette de presse virtuelle est disponible pour les médias au https://www.petitsentrepreneurs.ca/medias.

À propos de Petits entrepreneurs

Petits entrepreneurs est un organisme à but non lucratif qui vise à éveiller les enfants à l'entrepreneuriat. Créé en 2014 par Isabelle Genest, Catherine Morissette et Mathieu Ouellet, l'organisme organise annuellement La grande journée des petits entrepreneurs. Petits entrepreneurs est fier de poursuivre sa collaboration avec ses partenaires, des entrepreneurs d'ici, fiers de soutenir la relève de demain : La Caisse de dépôt et placement du Québec, Groupe Capitales Médias, SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins, TACT Intelligence-conseil, Toast Studio, Sénik, Allio Cabinet Conseils, 2nd Skin, Les Copies de la Capitale et OSEntreprendre.

