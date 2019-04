Le Groupe Ethypharm renforce son engagement dans le domaine de la douleur par l'acquisition du Laboratoire PHARMY II en France

Le 17 avril, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), un fabricant chinois de systèmes photovoltaïques basés sur la technologie, a fait ses débuts à CISOLAR 2019 (A34, ACCO International Exhibition Center) pour présenter ses modules solaires à...

DiCentral, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'intégration de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui le dévoilement de la refonte du site Web SmartTurn, son système en nuage de gestion des inventaires et des...