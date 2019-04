Les aéroports de Milan sont en passe de déployer la technologie d'inspection nouvelle génération du Système de détection d'explosifs (EDS) de Smiths Detection conforme à la norme 3 de la CEAC





Smiths Detection est ravie d'annoncer qu'elle a reçu une commande pour soutenir la mise à niveau des systèmes de détection d'explosifs (EDS) conformes à la norme 3 de la CEAC dans les aéroports de Malpensa et Linate à Milan. L'opérateur SEA S.p.A a exigé une solution innovante et efficace qui lui permette de se conformer à la norme 3 et d'atteindre des niveaux élevés de sécurité et d'efficacité opérationnelle. Avec l'homologation de la norme 3.1 (la plus élevée dans l'UE) et la certification de la TSA, les scanners HI-SCAN 10080 XCT répondent à ces exigences et pourront gérer la croissance attendue du trafic passagers des deux aéroports pour au moins les 10 années à venir.

« Notre expertise technique et la force de notre service clients après-vente ont été les facteurs clés pour remporter ce marché compétitif », a expliqué Jacques Bernardi, directeur des ventes Europe du Sud/Ouest & Afrique, Smiths Detection. « S'appuyant sur une technologie très avancée, le HI-SCAN 10080 XCT offre les niveaux de sécurité, la flexibilité et la productivité nécessaires pour répondre aux diverses exigences de cette installation. Nous aurons également une équipe de techniciens dédiée à la maintenance des équipements installés sur les deux aéroports. »

Grâce à une configuration à double vue, double énergie et d'une tomographie informatisée 3D à haute résolution, le scanner HI-SCAN 10080 XCT produit des données exceptionnelles. Les algorithmes de détection sont interchangeables, bagage par bagage, selon la destination et le niveau de risque associé. La vitesse élevée du convoyeur de 0,5 m/sec, permet au scanner de traiter jusqu'à 1800 bagages par heure, rendant ainsi le processus de contrôle plus rapide et plus efficace. À ces niveaux de performance très élevés, s'ajoutent un large tunnel rectangulaire (107 x 81 cm), des images polychromes de très haute qualité et taux de fausses alarmes très faible.

Le contrat cadre comprend l'acquisition d'un minimum de 13 (et au maximum 20) scanners HI-SCAN 10080 XCT, des serveurs redondants pour la connexion au réseau, jusqu'à 35 postes de travail ; ainsi qu'un contrat de maintenance d'une durée initiale de 10 ans. La livraison et l'installation se dérouleront entre juillet 2019 et septembre 2020.

Smiths Detection, société du Groupe Smiths, est un leader mondial des technologies de détection des menaces et d'inspection pour l'aviation, les ports et les frontières ainsi que pour la sécurité urbaine et les forces armées. Avec plus de 40 ans d'expérience, nous fournissons les solutions nécessaires de protection contre les menaces et le trafic illégal d'explosifs, d'armes, de produits de contrebande, de produits chimiques toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple : assurer la sécurité, la tranquillité d'esprit et la liberté de mouvement pour un monde plus sûr.

