Jane Song, directrice de la production d'AGCO, obtient le prix STEP Ahead dans la catégorie Excellence dans le secteur de la fabrication





AGCO Corporation (NYSE : AGCO), fabricant et distributeur mondial d'équipements et de solutions agricoles, a le plaisir d'annoncer que Jane Song, directrice de la production d'AGCO Power à Changzhou, a reçu un prix STEP (Science, Technology (Technologie), Engineering (Ingénierie) et Production) Ahead 2019 de l'organisme The Women In Manufacturing, antenne du Manufacturing Institute.

Ce prix distingue les femmes exceptionnelles à tous les niveaux du secteur de la fabrication, des ouvrières aux cadres supérieures.

« Cette année, les femmes d'AGCO sont récompensées par un prix STEP Ahead pour la septième fois consécutive. Nous sommes très fiers d'elles. Jane Song, la lauréate 2019, change la donne au quotidien chez AGCO et dans sa communauté », a déclaré Lucinda Smith, vice-présidente principale des Services commerciaux mondiaux d'AGCO. « Le fait que Jane soit reconnue par le programme STEP Ahead souligne l'importance de TRAIT, le programme de diversité et d'inclusion d'AGCO. »

Jane est une femme remarquable, dont le parcours professionnel est un exemple pour l'ensemble de l'équipe AGCO, les femmes occupant rarement des postes de dirigeante dans ce secteur en Chine. Elle veille également à ce que ses employés bénéficient de la formation nécessaire pour mener leurs tâches à bien. Sous sa direction, plus de 90% des employés ont été formés à l'exploitation de trois stations de fabrication. Ses subordonnés n'hésitent pas à soumettre leurs idées pour l'amélioration du flux de travail. En outre, son mentorat a entraîné des résultats 6S LEAN Manufacturing spectaculaires sur le site de Changzhou.

« En qualité de responsable de la production, je travaille en étroite collaboration avec mes collègues pour obtenir des résultats optimaux. J'apprends beaucoup de mes collaborateurs et dans mon travail, c'est un véritable plaisir », a déclaré Jane.

Jane tient également à contribuer à sa communauté. Elle a largement mis ses compétences d'organisation et de direction à contribution pour le bien-être des personnes âgées et des enfants handicapés mentaux.

TRAIT, le programme de diversité et d'inclusion d'AGCO, repose sur nos valeurs fondamentales : Team Spirit (Esprit d'équipe), Respect, Accountability (Responsabilité), Intégrité et Transparence. Le groupe consultatif d'entreprise Global Women's Network d'AGCO fait partie intégrante de TRAIT. Il a pour mission de développer, de promouvoir et de défendre le leadership des femmes, une minorité qui favorise la rentabilité, la collaboration et une culture de la diversité chez AGCO.

Les prix STEP Ahead, qui font partie de l'initiative STEP Ahead, ont vu le jour pour mettre en lumière et favoriser le rôle des femmes dans le secteur manufacturier par le biais de récompenses, de la recherche et du développement du leadership pour attirer, promouvoir et conserver les talents féminins les plus brillants.

« Les femmes représentent la ressource inexploitée la plus importante du secteur de la fabrication, et nous devons absolument poursuivre nos efforts pour promouvoir la diversité des sexes dans cette industrie », a déclaré Keira Lombardo, présidente de STEP Ahead et vice-présidente exécutive des affaires commerciales et de la conformité chez Smithfield Foods. « Les prix STEP Ahead distinguent les femmes remarquables du secteur de la fabrication qui changent la vie de millions de personnes dans le monde entier au quotidien. En outre, ils transmettent un message fort à la génération montante de dirigeantes : le secteur de la fabrication offre des carrières innovantes et épanouissantes pour les femmes. »

« AGCO est extrêmement fière de cette distinction accordée à Jane Song », s'est réjouie Lucinda Smith. Récemment, plusieurs sites, services et employés d'AGCO ont été reconnus pour leurs réalisations et leurs contributions exceptionnelles au secteur. Parmi ces distinctions, on peut citer : le prix China Automotive Logistics Innovation Award de la China Federation of Logistics and Purchasing ; la médaille de bronze « Meilleur lieu de travail pour les femmes » de l'Association for Women's Career Development en Hongrie ; le prix Diversité et inclusion du World HRD Congress ; le prix Meilleur lieu de travail au Brésil de Love Mondays/Glassdoor ; et le prix Manufacturing Leadership Award de la National Association of Manufacturers.

À propos d'AGCO

Leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution de solutions agricoles, AGCO (NYSE : AGCO) contribue à améliorer la productivité agricole en offrant une gamme complète d'équipements et de services connexes. Vendus sous cinq marques principales : Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®, les produits AGCO sont soutenus par les solutions d'agriculture intelligente Fuse®. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, États-Unis, AGCO a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires net de 9,4 milliards USD. Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.AGCOcorp.com. Pour suivre l'actualité, les informations et les événements de l'entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos du Manufacturing Institute

Le Manufacturing Institute (l'Institut) est l'affilié 501(c)(3) de la National Association of Manufacturers. Organisme neutre, l'Institut a pour mission de fournir des informations et des services de pointe aux fabricants du pays. L'Institut est habilité à attirer, qualifier et développer les meilleurs talents du secteur de la fabrication. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.themanufacturinginstitute.org.

