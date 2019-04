Jinergy s'implante sur le marché ukrainien du photovoltaïque et fait ses débuts sur le salon CISOLAR 2019





KIEV, Ukraine, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 17 avril, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), un fabricant chinois de systèmes photovoltaïques basés sur la technologie, a fait ses débuts à CISOLAR 2019 (A34, ACCO International Exhibition Center) pour présenter ses modules solaires à haut rendement.

Les données montrent que depuis 2018, le marché ukrainien a connu un développement à grande échelle et se place pour la première fois parmi les dix premiers marchés étrangers pour les entreprises chinoises du photovoltaïque. Face à ce marché émergent prometteur, Jinergy a renforcé son implantation et a acquis une certaine réputation grâce à des technologies de pointe novatrices. En date d'aujourd'hui, Jinergy a reçu des commandes d'achat du marché ukrainien pour plus de 100 MW de modules photovoltaïques.

Au cours du salon, Jinergy a présenté le module PERC bifacial à double vitrage, doté d'une bifacialité de 78 %, qui apporte une production d'énergie supplémentaire de 5 à 25 % par la façade arrière. La production d'électricité et les coûts totaux moyens actualisés de l'électricité sont considérablement optimisés, sans progression remarquable des coûts de fabrication, ce qui permet aux investisseurs d'obtenir des rendements plus élevés.

D'ailleurs, le module Jinergy HJT est devenu le point culminant de l'exposition grâce à sa très haute efficacité. Grâce à sa production d'énergie bifaciale, son excellente performance en conditions de lumière faible, son coefficient et sa dégradation de température ultra-faibles, la production d'énergie globale du module Jinergy HJT est supérieure de 44 % par rapport aux modules polycristallins classiques. Actuellement, l'efficacité moyenne de la production de masse des cellules du Jinergy HJT atteint 23,79 % et l'efficacité des nouvelles cellules expérimentales atteint 24,73 %. La puissance de sortie du module vedette, le JNHM72, a atteint 452,5 W.

En tant que fabricant de niveau 1 de modules solaires récemment nommé par la BNEF, Jinergy va encore accélérer son exploration du marché mondial. En 2018, les expéditions outremer de Jinergy ont représenté 40 % de l'ensemble de ses expéditions et, cette année, ce chiffre devrait atteindre 50 %. D'après le Dr Liyou Yang, directeur général de Jinergy, en saisissant les opportunités sur le marché national et international, Jinergy se concentrera sur le marché photovoltaïque des pays dans la région « One Belt, One Road » (la nouvelle route de la soie) et conduira la transformation énergétique mondiale avec des produits fiables, de haute qualité.

Jinergy invite également ses partenaires à découvrir d'autres modules solaires à haut rendement énergétique sur le stand de Jinergy (A1.710), au cours du salon Intersolar Europe, qui se tiendra du 15 au 17 mai.

À propos de Jinergy

Jinergy, une société du secteur des énergies vertes intégrée au Jinneng Group, l'un des groupes d'énergie appartenant à l'État chinois, suit la stratégie d'itération technologique et a déployé trois générations de technologies de pointe, à savoir la technologie polycristalline, monocristalline PERC et HJT.

À la fin de 2018, Jinergy disposait d'une capacité de production totale de 2 GW pour les modules polycristallins, monocristallins PERC et HJT. En 2017, Jinergy a commercialisé les produits HJT à haute efficacité et étendra sa capacité de production à l'échelle des GW d'ici trois ans.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/627983/JINERGY_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 04:00 et diffusé par :