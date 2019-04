Bryan, Garnier & Co s'implante dans les pays nordiques avec l'acquisition de la banque d'investissement Beringer Finance





Bryan, Garnier & Co, la première banque d'investissement paneuropéenne spécialisée dans les sociétés de croissance, annonce l'acquisition de Beringer Finance, banque d'investissement nordique spécialisée sur les secteurs des technologies, de l'IT Services et des Fintech. Beringer Finance opérera désormais sous la marque Bryan, Garnier & Co. L'opération est soumise à l'agrément des autorités de marché compétentes.

Avec cette acquisition, Bryan, Garnier & Co étend sa présence européenne à Stockholm, Oslo et Reykjavik. Déjà présente à New York, la banque renforce également son implantation aux Etats-Unis en intégrant le bureau de Beringer Finance à Palo Alto.

Au cours des 10 dernières années, Beringer Finance a réalisé plus de 140 opérations de fusions-acquisitions, d'equity capital market et de placements privés, et bénéficie d'une position de leader sur les marchés nordiques.

Adalsteinn Johannsson, CEO de Beringer Finance, rejoindra Bryan, Garnier & Co en tant qu'associé couvrant en particulier les opérations de M&A internationales. Tor Berthelius, actuellement responsable des opérations de Beringer Finance en Suède, deviendra associé en charge des activités nordiques du groupe.

31 professionnels de Beringer Finance spécialisés dans la technologie, les services informatiques et les Fintechs, viennent ainsi renforcer l'équipe de professionnels de Bryan, Garnier & Co.

Cette acquisition permet à Bryan, Garnier & Co d'asseoir sa position de leader européen dans les domaines des technologies et des sciences de la vie dans les pays nordiques.

Olivier Garnier, Co-fondateur et Managing Partner de Bryan, Garnier & Co commente : "Bryan, Garnier & Co est une banque d'investissement indépendante qui s'est imposée depuis plus de vingt ans par l'excellence professionnelle de ses équipes et un engagement sans faille pour ses clients, tout en conservant l'esprit entrepreneurial propre à un partnership. Cette culture d'exigence que cultive Beringer Finance, et notre ambition commune d'expansion seront un moteur fort pour accélérer le développement de Bryan, Garnier & Co dans la région, à travers nos métiers et secteurs industriels. Nous sommes ravis d'accueillir Adalsteinn Johannsson et son équipe pour diriger cet effort".

"Les pays nordiques, où nous disposons de clients depuis de nombreuses années, sont une des régions européennes les plus actives dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie", commente Greg Revenu, Managing Partner de Bryan, Garnier & Co. "Cette acquisition crée non seulement une opportunité passionnante pour la banque et ses équipes, mais nous permet de disposer d'une présence opérationnelle sur l'ensemble des zones Européennes pour encore mieux accompagner nos clients dans les secteurs technologiques. Elle ouvre par ailleurs des ambitions fortes d'expansion de notre activité dans le secteur biopharma qui bénéficie d'une position de leader en Europe."

"Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Bryan, Garnier & Co, explique Adalsteinn Johannsson, CEO de Beringer Finance. L'expertise de Bryan, Garnier & Co en tant que banque d'investissement leader sur les marchés financiers nous fournira l'envergure et les ressources nécessaires pour accélérer notre croissance. L'ADN entrepreneurial de Bryan, Garnier & Co correspond parfaitement à la culture forte et à l'approche unique que nous avons développées chez Beringer Finance. Nous sommes impatients de démarrer cette nouvelle aventure."

OPÉRATIONS RÉCENTES

Au cours des 24 derniers mois, Bryan, Garnier & Co et Beringer Finance ont mené plus de 85 transactions de fusions & acquisitions, de levée de fonds pour des sociétés de croissance non cotées, ainsi que d'opérations sur les marchés actions européens et américains. La banque compte parmi ses clients en 2018 certaines des licornes les plus disruptives, à l'instar de Bitfury, Moderna ou encore Canopy Growth ;

47 opérations internationales de fusions et acquisitions publiques et privées d'une valeur totale d'environ 2,4 milliards de dollars , couvrant à la fois des acteurs financiers du private equity et des acteurs stratégiques industriels. Parmi les transactions récentes figurent la vente de Sword Apak à Sopra Banking Software, la vente de Symetis à Boston Scientific pour 435 millions de dollars, la vente de Dimelo à RingCentral, la vente de Prima Solutions au groupe Carlyle, l'acquisition de Maincare par Montagu, la vente de 30% du capital Advania à VIA Equity et PFA, ou encore la vente de Universum à StepStone d'Axel Springer.

25 opérations de placement privé et PIPEs représentant un montant cumulé de quelque 550 millions de dollars, pour des sociétés telles que Bitfury (80 millions de dollars), Moderna (80 millions de dollars), Tado° (50 millions de dollars), Highlife (37 millions de dollars), Devialet (210 millions de dollars), BraBank (35 millions de dollars).

15 introductions en bourse et offres publiques sur Euronext, Deutshe Börse, Swiss Exchange, Nasdaq et NYSE pour plus de 1,4 milliard de dollars levés. Parmi les transactions récentes : Genfit (155,4 millions de dollars, Nasdaq), Medartis (138 millions de dollars, Swiss Exchange), Materialise (52 millions de dollars, Nasdaq), Medigene (56 millions de dollars, Deutsche Börse Group), Celyad (53 millions de dollars, Nasdaq, Euronext) et Canopy Growth (450 millions de dollars, TMX, NYSE).

, pour des sociétés telles que Bitfury (80 millions de dollars), Moderna (80 millions de dollars), Tado° (50 millions de dollars), Highlife (37 millions de dollars), Devialet (210 millions de dollars), BraBank (35 millions de dollars). 15 introductions en bourse et offres publiques sur Euronext, Deutshe Börse, Swiss Exchange, Nasdaq et NYSE pour plus de 1,4 milliard de dollars levés. Parmi les transactions récentes : Genfit (155,4 millions de dollars, Nasdaq), Medartis (138 millions de dollars, Swiss Exchange), Materialise (52 millions de dollars, Nasdaq), Medigene (56 millions de dollars, Deutsche Börse Group), Celyad (53 millions de dollars, Nasdaq, Euronext) et Canopy Growth (450 millions de dollars, TMX, NYSE).

A propos de Beringer Finance (www.beringerfinance.com)

Beringer Finance est une banque d'investissement spécialisée dans les secteurs technologiques qui dispose de bureaux à Stockholm, Oslo, Reykjavik et Palo Alto. Depuis plus de 100 ans, Beringer Finance accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans leur développement stratégiques. Bien que les pays nordiques soient son marché d'origine, Beringer Finance opère sur tous les continents et se concentre sur les fusions et acquisitions et les placements privés (la banque ayant vendu son activité de courtage Fondsfinans en 2018).

L'expertise de la firme et son leadership historique sur le marché lui a permis de conseiller des clients de premier plan au travers de plus de 140 transactions au cours des 10 dernières années.

A propos de Bryan, Garnier & Co (www.bryangarnier.com)

Bryan, Garnier & Co est une banque d'investissement indépendante et européenne fondée par ses associés en 1996 spécialisée dans les sociétés de croissance. L'entreprise propose des services d'equity research, de vente et de trading, de levée de fonds (publics et privés) et de fusions acquisitions à des entreprises de croissance et leurs investisseurs. L'entreprise est spécialisée sur des secteurs en croissance de l'économie et notamment les Technologies, la Santé, le marché de la Consommation et les Services aux Entreprises. Bryan, Garnier & Co est une société de courtage certifiée, autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) en Europe, et par la FINRA sur le marché américain. Basée à Londres, Bryan, Garnier & Co est également présente à Paris, Munich et New York. L'entreprise est membre du London Stock Exchange et d'Euronext.

