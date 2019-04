De nouvelles données soulignent l'importance de la communication pendant les séjours à l'hôpital





OTTAWA, le 17 avril 2019 /CNW/ - Pour la première fois, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) publie les données d'un sondage sur l'expérience des patients, qui mettent en lumière l'opinion des Canadiens sur les soins qu'ils ont reçus pendant un séjour à l'hôpital.

Le rapport numérique Expérience des patients dans les hôpitaux canadiens examine ce que pensent les patients de la communication pendant leur séjour, notamment avec et entre les dispensateurs de soins, au sujet de leurs médicaments et à leur sortie de l'hôpital.

En général, les Canadiens qui ont répondu au sondage se sont dits satisfaits de la communication tout au long de leur séjour. Les données font toutefois ressortir certains aspects qui méritent d'être examinés de plus près.

Voici quelques points saillants du rapport :

Plus de 2 patients sur 3 ont indiqué que les médecins et le personnel infirmier ont toujours écouté attentivement ce qu'ils avaient à dire et expliqué les choses d'une manière qu'ils pouvaient comprendre.

Environ la moitié des patients (56 %) estiment que leurs soins à l'hôpital ont été bien coordonnés.

1 patient sur 3 estime ne pas avoir été suffisamment informé de son état de santé, de son traitement et de ses médicaments à la sortie de l'hôpital.

« Il est essentiel de comprendre l'expérience des patients pour améliorer la qualité des soins et les soins axés sur le patient -- une priorité des hôpitaux au pays. »

-- Kathleen Morris, vice-présidente, Recherche et Analyse, ICIS

Les données sur l'expérience des patients en action

Les hôpitaux participants utilisent les résultats du sondage pour orienter les programmes d'amélioration de l'expérience des patients.

Après avoir adopté le sondage de l'ICIS, les administrateurs de l'Hôpital Ross Memorial à Kawartha Lakes, en Ontario, ont appris que les patients n'avaient pas assez d'information à leur sortie de l'hôpital.

Pour améliorer ce résultat, l'hôpital a mis en oeuvre l'outil d'organisation de la sortie de la patiente/du patient (OOSP), un programme mis au point avec des patients par OpenLab du Réseau universitaire de santé . Ce programme permet de veiller à ce que les patients reçoivent toutes les consignes nécessaires par écrit avant leur départ de l'hôpital. Après une mise à l'essai réussie dans 2 unités, l'outil a été adopté à la grandeur de l'hôpital.

En l'espace de 2 ans, les résultats de l'hôpital relatifs à l'expérience globale des patients se sont améliorés de 12 points de pourcentage, passant de 46 % à 58 %.

« Nos résultats au sondage sur l'expérience des patients montrent que nos patients se sentent plus confiants quant aux soins dont ils auront besoin à la maison. Pour se rétablir correctement, les patients doivent bien comprendre les prochaines étapes de leur cheminement. »

-- Anne Overhoff, vice-présidente, services cliniques, et chef des soins infirmiers, Hôpital Ross Memorial

À propos du sondage de l'ICIS sur l'expérience des patients

Le Sondage sur les expériences d'hospitalisation des patients canadiens (SEHPC) est le premier sondage pancanadien qui recueille de l'information comparable auprès des patients au sujet de leur séjour à l'hôpital. Agrément Canada appuie l'utilisation du SEHPC à titre d'outil de sondage servant à l'homologation au Canada.

Le sondage, qui est effectué par les provinces, permet aux patients d'exprimer leur opinion sur la qualité des soins qu'ils ont reçus au cours de leur plus récent séjour dans un hôpital de soins de courte durée au Canada. Il s'accompagne de normes et de documents de référence à l'intention des personnes responsables de l'administration du sondage.

Au moment de l'analyse, nous avions reçu plus de 90 000 réponses au sondage de la part de plus de 300 hôpitaux de 5 provinces. L'utilisation du sondage continue d'augmenter rapidement au pays. La publication d'un petit ensemble de 3 à 5 mesures de l'expérience des patients à l'échelle de l'établissement est prévue pour le printemps 2020.

À propos de l'ICIS

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l'information essentielle sur les systèmes de santé du Canada et sur la santé des Canadiens.

Nous fournissons des données et une information comparables et exploitables qui favorisent une amélioration rapide des soins de santé, de la performance des systèmes de santé et de la santé de la population dans tout le Canada. Nos intervenants utilisent dans leurs processus décisionnels notre vaste gamme de bases de données, de mesures et de normes sur la santé, en parallèle avec nos rapports et analyses fondés sur des données probantes. Soucieux de protéger la vie privée des Canadiens, nous assurons la confidentialité et l'intégrité des renseignements sur la santé que nous fournissons.

