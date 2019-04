Avis aux médias - Invitation à la remise officielle du plan de sécurité incendie et mesures d'urgence de l'Institut Saint-Joseph





DELSON, QC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la compagnie PMU Québec, Monsieur Pascal Parent, invite les représentants des médias à la remise officielle du plan de sécurité incendie et mesures d'urgence de L'Institut Saint-Joseph, située 900 Avenue Joffre, Québec, QC G1S 4Z3, qui se tiendra le 17 avril 2019 à 11h00.

PMU Québec

Nous avons comme mission de développer des outils efficaces en mesures d'urgence pour les compagnies et organisations désireuses d'être à la fine pointe des exigences légales en vigueur depuis maintenant 11 ans.

Nous sommes fiers d'avoir contribué à la réalisation de ce mandat, en offrant nos services gratuitement, dans le but de venir en aide aux gens de notre communauté. Nous comprenons que l'élaboration d'un plan de sécurité incendie et mesures d'urgence représente un défi de grande taille pour une école et souhaitons mettre à profit notre expérience et notre expertise.

L'institut Saint-Joseph

Il y a plus de cent ans commençait la grande aventure de l'Institut Saint-Joseph avec les religieuses de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Ces femmes, dévouées et passionnées, ont semé une tradition éducative d'excellence qui se poursuit aujourd'hui avec notre personnel, qui se donne comme mission d'aider nos enfants à être des apprenants du XXIe siècle. Cette mission n'est pas facile, car nous ne savons pas à quel monde devra faire face votre enfant à sa sortie du système scolaire. Nous devons donc le préparer à un futur peu ou pas prévisible aujourd'hui. Ensemble, nous mettons en place des pratiques pédagogiques personnalisées qui intègrent les technologies afin que chaque jeune puisse développer les compétences qui lui seront nécessaires pour apprendre, comprendre et grandir.

Les médias sont donc invités à venir assister à cet événement en confirmant leur présence au 450-845-3366 ou par courriel info@pmuquebec.com ,en présence de la direction de l'école et de M. Parent de PMU Québec.

