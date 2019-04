LTI sélectionnée par Everest group comme challenger numéro un dans le classement PEAK Matrix IT Service Provider of the Yeartm pour 2019





Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE : LTI, BSE : 540005), société internationale de conseil technologique et de solutions numériques, figure en tête de la liste 2019 des « Challengers » dans le classement PEAK Matrix IT Service Provider of the Yeartm (Prestataire de services informatiques PEAK Matrix de l'année) d'Everest Group, et ce, pour la deuxième année consécutive. La liste des Challengers comprend des entreprises dont les revenus ne dépassent pas 2 milliards USD.

Apprécié comme une précieuse référence par les acheteurs de services informatiques, le PEAK Matrixtm d'Everest Group offre aux décideurs un guide de sélection ainsi qu'un aperçu des stratégies adoptées par les fournisseurs de solutions pour les principales branches d'activité, zones géographiques et technologies.

LTI s'est hissée au sommet grâce à ses constantes performances dans 21 segments couvrant de multiples paramètres et de nombreux secteurs, dont notamment : Services RGPD, services bancaires mondiaux, marchés financiers, numérique et services IdO.

LTI est également passée de la 13e à la 11e position dans la liste des 20 meilleurs services informatiques. Cette liste des Top 20 est élaborée à partir d'un score consolidé reflétant les points obtenus dans les évaluations PEAK Matrixtm individuelles qu'Everest Group effectue tout au long de l'année.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI,a déclaré : « Chez LTI, nous voyons une formidable opportunité de permettre la transformation numérique en aidant les clients à adopter quatre stratégies : tirer parti des opérations comme levier de transformation, devenir une organisation axée sur les données, transformer les expériences et numériser l'activité principale. Cette reconnaissance valide notre stratégie et reflète notre capacité constante à surpasser nos concurrents dans tous les domaines et services, ce qui assure un succès décisif.?»

Chirajeet (CJ) Sengupta, partenaire d'Everest Group, a ajouté : « Compte tenu de la perturbation du marché des services informatiques, il existe une égalité des chances pour chaque prestataire de services, quelles que soient sa taille et son envergure. LTI s'est fortement concentrée sur la création d'une propriété intellectuelle interne, d'un écosystème de partenaires crédible et d'un vivier de talents pertinent. Ces prestations ont permis à la société de se positionner comme le challenger numéro un dans le classement PEAK Matrix IT Service Provider of the Year (fournisseur de services informatiques PEAK Matrix de l'année) d'Everest Group pour 2019. De plus, LTI a renforcé sa position dans des domaines traditionnels tels que les services bancaires et les assurances, tout en développant des capacités sophistiquées dans de nouveaux domaines tels que les services RGPD.?»

Everest Group évalue les prestataires de services de différents secteurs, dont les suivants : soins de santé et sciences de la vie, BFS, assurance, services d'infrastructure et cloud, services d'application et services numériques. Le rapport complet peut être téléchargé depuis le site Web Everest : https://www.everestgrp.com/everest-group-peak-matrix-service-provider-year/2019-everest-group-peak-matrix-service-provider-de-the-year

Larsen & Toubro Infotech (NSE : LTI, BSE : 540005) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques, qui permet à plus de 300 clients de réussir dans un monde convergent. Opérant dans 30 pays, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nos clients, et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI, qui facilite leurs parcours dans les domaines du mobile, des réseaux sociaux, de l'analytique, de l'IdO et du cloud. Depuis notre création en 1997 comme filiale du groupe Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise inégalée du monde réel, qui nous permet de résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe composée de plus de 27 000 collaborateurs permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d'offrir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires.

