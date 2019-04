Energy Vault remporte un prix World Changing Idea 2019 décerné par Fast Company pour sa technologie transformatrice de stockage à grande échelle de l'énergie





Energy Vault, une société Idealab qui crée des produits de stockage de l'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée parFast Company comme lauréate de l'un des prix World Changing Idea 2019 décernés par la publication. La société a remporté la catégorie Énergie et a été reconnue pour sa technologie transformatrice de stockage à grande échelle, qui établit de nouvelles références en termes d'avantages économiques et de performance opérationnelle pour les fournisseurs d'énergie mondiaux. La solution d'Energy Vault se différencie également par son utilisation unique de matériaux respectueux de l'environnement pour ses composants de stockage en briques, avec notamment la possibilité d'utiliser des matériaux qui nécessiteraient autrement une mise en décharge ou une dépollution entraînant un coût important, comme par exemple pour le carbonate de carbocendres, les sols contaminés par les hydrocarbures, les boues d'acier, etc. World Changing Ideas récompense les entreprises, les politiques, les projets et les concepts qui offrent des solutions novatrices capables de transformer le monde et de contribuer à faire évoluer la société vers un avenir plus durable et plus équitable. Les lauréats ont été sélectionnés parmi une liste de centaines de finalistes, sur près de 2 000 candidatures au départ. Chaque catégorie a été évaluée par un jury composé d'entrepreneurs sociaux éminents, d'investisseurs en capital-risque, de penseurs, de concepteurs et d'un éditeur de Fast Company . La technologie d'Energy Vault est mise en avant dans le numéro de mai du magazine papier, disponible dans les kiosques à journaux dès aujourd'hui.

Compte tenu de l'imprévisibilité de la production et de l'intermittence de leur fiabilité en raison de facteurs tels que le vent et la lumière solaire, les énergies renouvables peinent toujours à remplacer plus complètement l'énergie à base de combustibles fossiles. En l'absence d'un stockage plus efficace et rentable, la quantité d'électricité que peuvent livrer au réseau les sources énergétiques renouvelables s'est avérée limitée, même si ces dernières sont désormais largement abordables.

La technologie révolutionnaire d'Energy Vault a été inspirée par les centrales hydroélectriques de pompage qui s'appuient sur la puissance de la gravité et le mouvement de l'eau pour stocker et décharger de l'électricité. Bien que basée sur les mêmes éléments fondamentaux parfaitement compris utilisés dans ces centrales, la solution de la société remplace toutefois l'eau par des briques en béton fabriquées sur mesure, grâce à une utilisation extrêmement innovante de matériaux à bas coût. Les grandes briques sont combinées avec la conception système brevetée d'Energy Vault et un logiciel exclusif basé sur algorithme pour faire fonctionner une grue nouvellement mise au point, qui calibre le stockage énergétique et la décharge d'électricité subséquente tout en tenant compte de divers facteurs, comme l'alimentation en électricité, la volatilité de la demande énergétique, et les conditions météorologiques.

L'entreprise peut ainsi proposer tous les avantages d'un système hydroélectrique de pompage, mais à un prix de stockage largement inférieur, avec une efficacité aller-retour supérieure et une évolutivité illimitée, puisque la nécessité d'une topographie terrestre spécifique et les impacts négatifs sur l'environnement ou la faune sont éliminés. Fait important, on peut également associer le système d'Energy Vault avec la génération d'énergie renouvelable offerte par les panneaux photovoltaïques solaires pour des solutions hors réseau et de micro-réseau, ce qui permet aux clients commerciaux et industriels d'optimiser leur utilisation d'énergie renouvelable et de tenir la promesse d'un approvisionnement fiable 24 heures sur 24 pour les villes et villages isolés situés dans les marchés émergents.

« L'absence d'une solution de stockage viable, durable et évolutive est l'un des défis les plus redoutables auxquels l'humanité doit faire face pour abandonner sa dépendance historique aux énergies fossiles et effectuer sa transition vers les énergies renouvelables », a déclaré Robert Piconi, président-directeur général et cofondateur d'Energy Vault. «La technologie d'Energy Vault résout ce problème d'une manière aussi compatissante pour la planète qu'elle est efficace à construire et à exploiter. Nous sommes honorés et touchés que Fast Company ait reconnu l'importance de notre travail en nnous octroyant le prix World Changing Idea. Nous comptons poursuivre nos efforts rapidement, alors que nous transformons nos idées innovantes en déploiements commerciaux réels et que nous aidons tous les fournisseurs d'énergie à rendre possible un monde renouvelable. »

Outre les partenariats clients et stratégiques précédemment annoncés, Energy Vault a conclu des accords initiaux avec d'autres clients sur plusieurs continents.

Energy Vault, une société de portefeuille d'Idealab, est un créateur de produits de stockage de l'énergie renouvelable qui révolutionnent le concept du stockage énergétique longue durée à usage commercial. Appliquant les principes physiques fondamentaux classiques de la gravité et de l'énergie potentielle, le système combine une conception innovante de grue permettant de lever des briques de béton massif spécialement conçues, avec une plateforme logicielle basée sur le cloud qui organise le stockage et la décharge d'électricité. Utilisant des matériaux 100 % écologiques et offrant des niveaux de coût inégalés, Energy Vault accélère la transformation vers un monde entièrement renouvelable.

World Changing Ideas est l'un des principaux programmes annuels de récompense de Fast Companyet se concentre sur le bien commun, cherchant à mettre en lumière des produits finis et des concepts courageux qui rendent le monde meilleur. Un panel de juges de tous les secteurs choisit les lauréats, les finalistes et les mentions honorables en fonction de la faisabilité et du potentiel d'impact. Dans le but de récompenser l'ingéniosité et de favoriser l'innovation, Fast Company attire l'attention sur des idées à fort potentiel dont elle contribue à étendre la portée afin d'inciter davantage de personnes à tenter de résoudre des problèmes qui nous concernent tous.

