GC Pharma marque la Journée mondiale de l'hémophilie





La société se joint à la communauté touchée par des troubles hémorragiques pour marquer la Journée mondiale de l'hémophilie

YONGIN, Corée du Sud, 16 avril 2019 /CNW/ - GC Pharma (anciennement Green Cross Corporation), une société biopharmaceutique sud-coréenne, se joint à la Journée mondiale de l'hémophilie, observée chaque année par la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH) et la communauté mondiale touchée par des troubles hémorragiques, pour sensibiliser le public à cette maladie et à autres troubles de saignement. Cette année, sous le thème « Dépistage : le début d'une prise en charge », la communauté mondiale, celle des personnes atteintes d'un trouble de saignement, entend mettre l'accent sur l'importance d'accroître l'intérêt et la sensibilisation à l'hémophilie.

Dans le cadre de son soutien permanent à la communauté hémophile, GC Pharma présente l'image slogan de cette année sur son site Web mondial et la façade extérieure géante de son campus principal à Yongin, en Corée du Sud.

« GC Pharma est fière d'appuyer la communauté hémophile mondiale en marquant la Journée mondiale de l'hémophilie », a déclaré EC Huh (Ph. D.), président de GC Pharma. « Nous nous efforcerons également de mettre au point des médicaments novateurs pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles de la coagulation. »

La Journée mondiale de l'hémophilie (JMH) a lieu chaque année le 17 avril et, depuis sa création en 1989, est l'occasion de mieux sensibiliser le public à l'hémophilie et d'autres troubles de saignement.

À propos de l'hémophilie

L'hémophilie est une maladie congénitale qui provoque des saignements plus longs que la normale en raison de l'absence ou de la carence du facteur de coagulation dans le sang. L'hémophilie A, plus courante que l'hémophilie B qui touche environ 30 000 personnes, atteint environ 150 000 personnes dans le monde entier. Les régimes thérapeutiques consistent généralement en perfusions prophylactiques à la demande et/ou régulières de facteur de remplacement pour contrôler ou prévenir le risque d'hémorragie. Les personnes atteintes d'hémophilie, qui collaborent étroitement avec leurs équipes soignantes, peuvent mener une vie saine grâce à des soins appropriés et à un traitement adéquat.

À propos de GC Pharma

GC Pharma (anciennement Green Cross Corporation) est une société biopharmaceutique fournisseur de produits thérapeutiques et de vaccins protéiques salvateurs. GC Pharma, dont le siège social est implanté en Corée du Sud, qui se consacre depuis plus d'un demi-siècle à des solutions de santé de qualité, est le plus grand fabricant de protéines plasmatiques en Asie. Green Cross Corporation, bien que devenue GC Pharma, suite à l'actualisation de sa marque corporative plus tôt en 2018, demeure la dénomination sociale enregistrée de la société.

