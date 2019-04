Acelity LP Inc. annonce de nouvelles nominations de cadres supérieurs





Acelity a annoncé aujourd'hui que Gaurav Agarwal, directeur commercial, avait été promu au poste de président et chef de l'exploitation. En outre, Rohit Kashyap, président pour les Amériques, a été promu au poste de président, Commerce mondial, responsable du développement des ventes, du support client et de la croissance commerciale, sur les marchés du monde entier.

M. Agarwal compte près de 20 années d'expérience en gestion d'entreprise à l'échelle internationale, dans le secteur de la santé. Avant de rejoindre la société en 2014, il était président de la Reconstruction orthopédique, pour la division des dispositifs chirurgicaux sophistiqués, chez Smith & Nephew. En tant que nouveau directeur de l'exploitation, M. Agarwal dirige les départements suivants : Recherche et Innovation produits, Fabrication et Opérations, Technologie de l'information, Transformation des activités, Contrôle qualité et Affaires réglementaires. Il occupait auparavant les fonctions de chef de l'exploitation, et premier vice-président de la division des Dispositifs chirurgicaux sophistiqués, chez Smith & Nephew, et a occupé divers postes de direction au sein de GE Healthcare.

« Au cours des dernières années, nous nous sommes efforcés de transformer notre approche afin de mieux équiper KCI et de lui permettre de proposer de nouvelles innovations destinées à faire évoluer le processus de guérison », a déclaré R. Andrew Eckert, président et PDG d'Acelity. « Gaurav Agarwal va inciter notre organisation à mieux soutenir les patients qui ont besoin de nouvelles solutions pour changer le mode de cicatrisation des plaies. Dans ses nouvelles fonctions, nous comptons sur le leadership de Gaurav Agarwal pour favoriser des liens plus étroits entre les composantes opérationnelle et innovatrice de notre activité, en vue de promouvoir le développement de produits et l'expansion du portefeuille. »

Rohit Kashyap a rejoint KCI il y a plus de 20 ans. Depuis lors, il a occupé de nombreux postes de direction dans toute l'entreprise, notamment comme président pour les Amériques. Auparavant, il a été président pour l'Amérique du Nord, vice-président principal, Stratégie et Développement commercial. Il a occupé d'autres postes de direction dans le marketing stratégique et au sein des équipes commerciales internationales.

M. Eckert a ajouté : « Les contributions de Rohit Kashyap sont inscrites dans l'ADN de KCI. Son leadership et sa passion pour cette entreprise au cours des 20 dernières années ont été une force motrice qui a permis à KCI de devenir le leader que nous sommes en matière de traitement et de chirurgie des plaies. Son esprit combatif et sa concentration sans faille sur le client vont donner le ton à nos plans d'expansion continue sur les marchés du monde entier. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il nous incitera à renforcer nos partenariats avec les cliniciens, pour qu'ensemble nous réinventions la science qui sous-tend le processus de guérison. »

Acelity LP Inc. est une société internationale de technologie médicale spécialisée dans le traitement avancé des plaies, et les applications chirurgicales de spécialité, commercialisés sous la marque KCI. Proposé dans plus de 90 pays, le portefeuille des produits de KCI crée de la valeur grâce à des solutions qui accélèrent la cicatrisation et devancent le secteur en termes de qualité, de sécurité et d'expérience client. Déterminée à promouvoir la science de la guérison, KCI se concentre sur l'innovation. Acelity, qui a son siège à San Antonio, au Texas, emploie près de 5 000 personnes dans le monde.

