Alfresco nomme Ken Tacelli au poste de directeur des recettes pour piloter la prochaine phase de croissance





Alfresco Software, une société commerciale de logiciels open source a annoncé aujourd'hui la nomination de Ken Tacelli au poste de directeur des recettes. Il relèvera de Bernadette Nixon, PDG d'Alfresco. Cette nomination témoigne de la détermination de la société à investir dans des talents pour son équipe de direction afin de favoriser une croissance continue.

La PDG d'Alfresco, Bernadette Nixon a déclaré : « C'est une période vraiment passionnante pour travailler chez Alfresco en ce moment. La force de notre entreprise - et l'élan que nous constatons sur le marché - nous mettent sur une trajectoire ascendante dynamique. Ken apporte une vaste expérience dans le monde de la technologie, ainsi que les compétences de leadership nécessaires pour aider Alfresco à franchir cette nouvelle étape de notre croissance mondiale. Nous sommes ravis qu'il fasse partie de notre équipe. »

En tant que directeur des recettes, M. Tacelli sera responsable de la croissance du chiffre d'affaires dans toutes les régions où Alfresco opère. » Il a plus de 20 années d'expérience dans le secteur des technologies de l'information et a fait ses preuves en matière d'essor d'activités, de croissance durable, de développement d'équipes de vente et de stratégies globales de mise sur le marché. Plus récemment, M. Tacelli a occupé le poste de chef de l'exploitation chez Datawatch Corporation, où il a permis à la société de mener à bien une acquisition. Avant de rejoindre Datawatch, il a occupé des postes de responsable des ventes chez Skillsoft, OpenText et CA Technologies.

Ken Tacelli a ajouté : « Au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège de travailler avec de nombreux directeurs des systèmes d'information et responsables informatiques et de les aider à résoudre leurs problèmes les plus difficiles. Ce travail ne devient pas plus facile. Lorsque j'ai découvert Alfresco, j'ai immédiatement imaginé des solutions à certains des plus grands défis de la transformation numérique auxquels sont confrontés les responsables informatiques. Je pense qu'Alfresco est l'une des entreprises les plus passionnantes du marché. En plus de résoudre les problèmes du monde réel, l'Alfresco Digital Business Platform offre le potentiel de transformer de manière significative et positive les expériences que les entreprises peuvent offrir à leurs employés et clients. »

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une société commerciale de logiciels open source offrant un moyen de travailler plus efficace et plus rationel aux personnes, en garantissant que celles-ci disposent des informations dont elles ont besoin, exactement au moment où elles en ont le plus besoin. L'Alfresco Digital Business Platform accélère la conception et la fourniture de solutions « cloud-first » pour les entreprises qui doivent prendre en charge de nombreux processus et contenus. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco, et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco aide plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, Pitney Bowes, le Musée canadien des droits de la personne, le département de la Marine des États-Unis, le Comité des chefs d'état-major interarmées, et la NASA, à être plus réactives et compétitives. Fondé en 2005, Alfresco a son siège à Boston, Massachusetts, États-Unis. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

