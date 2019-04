Novus Santé, chef de file mondial en navigation santé, se préoccupe de la santé de vos membres où qu'ils se trouvent avec Navigateur voyage





TORONTO, le 16 avril 2019 /CNW/ - Depuis 13 ans, Novus Santé aide les entreprises ainsi que leurs employés, membres et clients à naviguer les différents systèmes de soins de santé complexes, partout dans le monde. Avec un nombre croissant d'organisations opérant à l'échelle internationale, Novus Santé complète leur gamme de produits de navigation santé avec un service mobile lié aux voyages. Navigateur voyageMD améliore l'information santé fournie par Novus Santé afin d'y inclure un soutien en matière de sécurité pour les globe-trotteurs, le tout dans une application mobile facile d'utilisation.

«?Novus Santé propose un contenu de navigation santé fiable et pertinent en plus d'un accompagnement personnalisé pour aider les membres à prendre des décisions éclairées en matière de santé?», déclare Pamela Kwiatkowski, vice-présidente principale, distribution et expérience client. «?Avec Navigateur voyage, nous sommes ravis d'offrir un produit unique qui accompagnera nos clients sur la route. Nous croyons que l'information en matière de santé et de sécurité est indispensable et nous avons développé une solution rentable afin de rendre l'obligation de diligence simple et économique.?»

Un nombre de déplacements professionnels en pleine croissance

Les déplacements professionnels sont devenus courants. Rien qu'en 2018, il est estimé que près de 1,5 million de Canadiens ont effectué des voyages d'affaires à l'étranger, faisant du Canada l'un des 15 premiers pays au monde en matière de dépenses liées à ces séjours. Avec cette augmentation de déplacements, de plus en plus de gens cherchent à rester en santé et en sécurité lorsqu'ils sont sur la route.

Voyager en restant informé

Quel que soit l'endroit où se trouvent leurs employés, les employeurs ont une obligation légale envers eux. C'est pour cette raison que Novus Santé a inclus Navigateur voyageMD à sa gamme de produits et services.

Grâce à des informations pertinentes et dynamiques sur les différentes destinations, en plus d'un soutien en matière de santé et de sécurité permettant de limiter les risques de maladies et d'incidents, Navigateur voyageMD est un exemple parfait d'obligation de diligence inégalée envers les voyageurs. Cette solution clé en main et économique permet aux employeurs, assureurs et écoles de proposer ce qui se fait de mieux en matière de soins de santé et d'informations liées à la sécurité en voyage aux employés et aux membres, peu importe où ils se rendent.

Services de santé en un seul et même endroit

Novus Santé est une plateforme numérique capable d'intégrer les programmes, produits et services existants dans une expérience transparente, de marque et multimodèle s'adaptant aux besoins de toute organisation.

Navigateur voyageMD peut être utilisé avec d'autres produits de Novus Santé pour différencier les produits ou services d'un client, pour ajouter une certaine valeur et pour attirer les voyageurs. Navigateur voyageMD s'intègre également aux produits d'assurance et à d'autres services, générant des sources de revenus supplémentaires.

De quoi se compose Navigateur voyageMD?

Tableau de bord administratif : avec géolocalisation et communication par SMS/courriel

avec géolocalisation et communication par SMS/courriel Aperçu de la sécurité : cotes de risque en matière de sécurité, numéros d'urgence, quartiers à risque, conseils de sécurité

cotes de risque en matière de sécurité, numéros d'urgence, quartiers à risque, conseils de sécurité Assistance en cas d'urgence : accès immédiat à une assistance médicale et de sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

accès immédiat à une assistance médicale et de sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Avertissements et alertes : Notifications push en temps réel pour tout, des alertes météorologiques aux attaques terroristes

Notifications push en temps réel pour tout, des alertes météorologiques aux attaques terroristes Aperçu de la santé : évaluations des risques sanitaires, principales préoccupations, profil de l'eau du robinet, aperçu des établissements de santé et des pharmacies

évaluations des risques sanitaires, principales préoccupations, profil de l'eau du robinet, aperçu des établissements de santé et des pharmacies Guides des destinations : Pour plus de 200 pays et villes, incluant un aperçu du climat et des conventions culturelles en plus de guides de transport public

Pour plus de 200 pays et villes, incluant un aperçu du climat et des conventions culturelles en plus de guides de transport public Informations sur l'ambassade : localisation, coordonnées et heures d'ouverture

localisation, coordonnées et heures d'ouverture Informations sur les devises : devises acceptées, banques/ATM, cartes de crédit et de débit

À propos de Navigateur voyageMD

Navigateur voyageMD est un produit unique de Novus Santé qui prolonge l'information et le soutien en matière de soins de santé au-delà de ce que nous fournissons déjà aux voyageurs, le tout, dans une application mobile simple d'utilisation. Navigateur voyageMD permet aux voyageurs du monde entier de rester en sécurité et en bonne santé. Navigateur voyageMD est la propriété de Health Care Services International inc.

À propos de Novus Santé

Novus Santé est chef de file en matière de navigation santé. Nous utilisons la technologie afin d'aider les individus à prendre des décisions de santé éclairées en offrant un soutien personnalisé, de l'information fiable et des services liés à la santé, le tout regroupé en une seule et même destination. Ce faisant, nous créons de la valeur pour nos partenaires tout en améliorant la santé et le bien-être de leurs membres et de leurs clients.

À propos de Health Care Services International inc.

L'entreprise propose des solutions Internet, mobiles et par téléphone afin d'aider les personnes à vivre mieux. Nous fournissons des informations pratiques et bien documentées pour protéger les individus et leur permettre de rester en bonne santé, chez eux comme en voyage. Notre vaste gamme de solutions propose aux particuliers les outils dont ils ont besoin afin de reprendre le contrôle de leur santé et de leur sécurité. Notre mission consiste à offrir un système de soutien complet.

