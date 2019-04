Une société de télécommunications israélienne renouvelle le service de support Spinnaker





Les services et la valeur apportés par le leader du support tiers justifient l'extension du contrat avec Partner Communications Company

DENVER, 16 avril, 2019 /PRNewswire/ -- Spinnaker Support, un important fournisseur mondial de services tiers Oracle et SAP, a annoncé aujourd'hui que Partner Communications Company Ltd. (NASDAQ et TASE : PTNR) renouvelait son contrat de support tiers pour ses applications, bases de données et produits technologiques Oracle jusqu'en février 2022. Partner Communications, un opérateur de télécommunications israélien de premier plan, a basé sa décision sur les économies réalisées, la réactivité du service local et l'expertise approfondie de Spinnaker Support en matière d'applications et de bases de données Oracle.

Le support tiers Oracle, qui remplace directement le support des fournisseurs, est une alternative éprouvée et populaire pour les organisations qui souhaitent réduire le poids budgétaire des frais de support des fournisseurs de logiciels tout en améliorant la qualité globale du service. Spinnaker Support rapporte que son taux de rétention de la clientèle s'élève à 91,7 %, de sorte que les renouvellements de contrats sont fréquents.

Partner Communications Company Ltd est un important opérateur de réseau de téléphonie mobile et fournisseur de services de télévision, d'Internet et de téléphonie fixe en Israël. La société a embauché Spinnaker Support pour la première fois en 2015 afin de se faire aider avec Oracle Database et sa pile technologique avancée. La société recherchait une stratégie de support alternative qui fournisse tous les services nécessaires au maintien des applications Oracle et des technologies connexes avec une structure de coûts plus adaptée à son utilisation des produits. Spinnaker Support a été sélectionnée à l'origine pour sa capacité à offrir des économies importantes, de plus de 60 % par an par rapport aux frais de maintenance Oracle, tout en améliorant considérablement la qualité du support grâce à un service plus personnalisé.

En 2016, Partner Communications a choisi de transférer l'ensemble de ses applications Oracle à Spinnaker Support. L'empreinte Oracle prise en charge inclut Oracle E-Business Suite, Oracle Database et Siebel. Le contrat a été reconduit en février 2019.

« Spinnaker Support nous a prouvé sa compétence avec de nombreuses applications Oracle, Oracle Database et la pile technologique environnante. Son équipe d'experts Oracle a rapidement évolué pour devenir une extension naturelle de notre propre équipe informatique interne », a déclaré Raz Bartov, directeur des systèmes d'information de Partner Communications. « Partner Communications bénéficie de l'infrastructure mondiale de Spinnaker Support, de son soutien local exceptionnel, de ses méthodes d'assistance éprouvées et certifiées, et de pratiques commerciales strictes qui nous permettent de réduire les risques potentiels. »

« Partner Communications est un excellent client depuis quatre ans déjà. Nous sommes donc très heureux de continuer à leur offrir nos services de maintenance et de support », a déclaré Bob Harland, vice-président principal des services de support mondial chez Spinnaker Support. « Nous conservons des taux de satisfaction et de rétention de la clientèle élevés grâce à notre expertise, notre culture et notre engagement sans faille auprès de ces clients. Pour Partner Communications, nous prenons en charge un portefeuille diversifié de produits avec une équipe dans le pays, appuyée par une grande équipe mondiale diversifiée d'experts Oracle. Partner Communications investit énormément dans les produits Oracle, et Spinnaker Support s'investit énormément dans la réussite de Partner ».

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un fournisseur mondial de confiance de premier plan de support tiers Oracle et SAP. Les clients de Spinnaker Support bénéficient d'un service plus complet et plus réactif, économisent en moyenne 62 % sur leurs coûts d'entretien annuels et peuvent conserver indéfiniment leurs versions de logiciel actuelles. Un nombre croissant de nos clients de support tiers utilisent les services progressifs que nous offrons, qui incluent des services gérés par application, des services gérés par la technologie et des services de conseil. Nous sommes toujours le seul fournisseur de support tiers à fournir cette combinaison unique de services. Nos clients comptent sur nous pour assurer la performance optimale de leurs applications d'entreprise tout en les aidant à migrer du « sur site » à l'hybride et au cloud.

La gamme de services primés de Spinnaker Support couvre Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, les produits Oracle Technology et Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, SAP, BusinessObjects, HANA Database et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web.

