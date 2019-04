Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité de l'aéroport régional de Charlo





CHARLO, NB, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les Canadiens, les touristes et les entreprises y gagnent lorsque les aéroports sont sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux pour maintenir le dynamisme des collectivités. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des collectivités, d'ambulance aérienne, de recherche et sauvetage, et d'intervention en cas de feux de forêt.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, s'est rendu aujourd'hui à l'aéroport régional de Charlo pour souligner l'achèvement récent de trois projets d'amélioration de la sécurité : l'achat d'une chargeuse et de ses accessoires, d'une souffleuse à neige pour les pistes et d'un système de mesure du coefficient de frottement. La chargeuse et la souffleuse aident à garder les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic libres de glace et de neige; et le système de mesure du coefficient de frottement fournira des données opportunes, exactes et précises de l'état de la surface de la piste au moyen d'un système sans fil.

Le financement de 706 750 $ pour ces trois projets provient du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada.

Le ministre Garneau a également été mis au fait de la livraison à venir d'un camion chasse-neige muni d'un épandeur de produits secs de $ 246 000. Cette pièce d'équipement est également financée par le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires.

Une piste, une voie de circulation et une aire de trafic bien entretenues et libres de glace et de neige, en plus d'un signalement rapide de l'état des pistes d'atterrissage, garantissent leur utilisation sécuritaire par les aéronefs, les passagers et les équipages et contribuent à protéger les actifs de sécurité coûteux des aéroports pendant les activités aéroportuaires.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que jouent les aéroports locaux du Canada. Ceux-ci appuient les emplois et le tourisme, favorisent les investissements et facilitent le commerce. Nos investissements aideront les aéroports à accroître la sécurité et l'accessibilité pour les résidents et les voyageurs, tout en favorisant la croissance soutenue des économies locale et régionale. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« L'aéroport régional de Charlo est une plaque tournante importante pour les résidents et les entreprises du nord du Nouveau-Brunswick et de la péninsule gaspésienne. Ces investissements contribueront à assurer de façon continue la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagers, les équipages de conduite et les autres employés, tout en appuyant l'économie et le développement social de la région. »

René Arseneault

Député de Madawaska--Restigouche

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 17:10 et diffusé par :