Bombardier célèbre la livraison du premier biréacteur CRJ900 à Uganda Airlines





Premier exploitant à offrir la nouvelle cabine ATMOSPHÈRE de la CRJ Series en Afrique

MONTRÉAL, 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Avions commerciaux a célébré aujourd'hui la livraison des deux premiers biréacteurs régionaux CRJ900 de quatre avions commandés par Uganda National Airlines Company, en juillet 2018. Cette nouvelle compagnie aérienne a choisi Bombardier et ses biréacteurs régionaux CRJ900 dotés de la cabine ATMOSPHÈRE pour ses débuts. Uganda Airlines devient ainsi le premier exploitant en Afrique à offrir cette expérience de cabine améliorée.

La cérémonie de livraison du biréacteur CRJ900 s'est déroulée aujourd'hui aux installations de Bombardier à Mirabel, au Québec, en présence de dirigeants d'Uganda Airlines et de Bombardier Avions commerciaux, ainsi que de plusieurs employés d'usine qui ont construit ces biréacteurs CRJ900.

« Nous sommes ravis de lancer nos activités avec le chef de file des biréacteurs régionaux dans le monde. Nous sommes impatients d'offrir l'expérience passager la plus moderne de l'aviation régionale aux Ougandais et à l'échelle de l'Afrique », a dit Ephraim Bagenda, chef de la direction, Uganda National Airlines.

« Nous félicitons Uganda Airlines pour la livraison de leurs premiers biréacteurs régionaux CRJ900 dotés de la cabine ATMOSPHÈRE configurée en deux classes et comprenant 76 sièges, dont 12 sièges de première classe. Les avions de la CRJ Series sont reconnus pour leur efficacité et leurs caractéristiques économiques supérieures et je suis certain qu'ils serviront de tremplin au développement du transport aérien régional en Ouganda », a dit Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 68 000 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, Bombardier a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier .

Bombardier, CRJ Series et CRJ900 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

