LES ENTREPRISES BOLD CAPITAL. : Premier appel public à l'épargne

QUÉBEC, 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LES ENTREPRISES BOLD CAPITAL. (la « Société »), une société de capital de démarrage, est heureuse d'annoncer la clôture, ce 16 avril 2019, de son premier appel public à l'épargne par lequel la Société a émis 3 464 500 actions ordinaires du capital social de la Société (les « Actions ordinaires »), au prix de 0,10 $ l'Action ordinaire, pour un montant total de 346 450 $ auprès d'au plus 200 souscripteurs. Lors de la clôture, la Société a octroyé des options d'achat incessibles au placeur pour compte, lui permettant d'acquérir un nombre total de 346 450 Actions ordinaires, au prix de 0,10 $ l'Action ordinaire, dans un délai de 24 mois suivant la date d'inscription des actions ordinaires de la Société à la Bourse de croissance TSX et a octroyé de 726 450 options d'achat d'actions aux administrateurs et dirigeants de la Société leur permettant de souscrire un nombre total de 726 450 Actions ordinaires, au prix de 0,10 $ l'Action ordinaire, pendant une période de cinq ans après la date de leur octroi ou, à certaines conditions, pour une période plus courte, tel que prévu au régime d'options d'achat d'actions de la Société.

La Société annoncera prochainement l'inscription de ses Actions ordinaires à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole « BOLD.P».

La Société entend maintenant utiliser le produit du placement afin de repérer et évaluer les éléments d'actifs ou les entreprises pouvant l'intéresser dans le but éventuel de réaliser une opération admissible, telle que définie à la Politique 2.4 du Guide de financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Monsieur Peter Rona

Président

LES ENTREPRISES CAPITAL BOLD

Téléphone : (514) 794-1656

Courriel : peter.rona@sympatico.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de la Société par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

