25 000 exposants proposent des possibilités durables dans le cadre de la 125e Foire de Canton





GUANGZHOU, Chine, 16 avril 2019 /CNW/ - La 125e Foire d?importation et d?exportation de Chine (Foire de Canton ou « la Foire ») compte plus de 25 000 exposants présentant 51 catégories de produits nationaux et étrangers à Guangzhou.

D?une superficie de 1,18 millions de mètres carrés, la Foire de cette année offre 30% de plus de produits mis à jour, proposant ainsi une innovation originale et de nouvelles possibilités aux entreprises d?envergure internationale. Des entreprises provenant de pays prenant part à l?initiative chinoise « Une ceinture, une route » présenteront leurs plus récents produits dans le pavillon international.

« La Foire de Canton accueille plus d?entreprises avec protection de la propriété intellectuelle, marques privées et capacités de marketing démontrant des produits de haute technologie et à valeur ajoutée, » déclare Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général du Centre du commerce extérieur de la Chine.

Afin de favoriser l?achat et la vente au niveau mondial, la Foire a déployé des efforts afin de stimuler l?innovation dans la promotion, en faisant appel à la technologie IA et aux mégadonnées et en lançant un marketing mondial en mettant l?accent sur les médias sociaux et les engins de recherche. Entretemps, selon les dernières tendances en matière de commerce et de politiques, la Foire de Canton tiendra plus de 20 forums ainsi que 50 démonstrations de produits et colloques de jumelage d?entreprises. Voici les points saillants :

Le Forum du marché international de la Foire de Canton de 2019 -mettant l?accent sur les partenaires stratégiques de la Chine et de la Russie dans le cadre du 70 e anniversaire des relations diplomatiques entre ces deux nations- fera la promotion de la consolidation de la collaboration économique et commerciale sino-russe.

Le Réseau de coopération mondiale du pavillon international mettra en lumière les possibilités que la Foire de Canton apporte à la zone de la Grande baie à titre de plateforme d?échange, encourageant la participation des entreprises et l?échange de ressources entre des compagnies nationales et internationales.

Les efforts de la Foire de Canton visant à promouvoir le développement durable incluent également la réduction de la pauvreté pour les entreprises nationales. Plus de 700 compagnies provenant de régions moins développées jouissent d?un espace d?exposition gratuit et sont incluses dans des événements promotionnels thématiques, ce qui permet de les présenter au marché international et de créer de nouvelles options de marché aux acheteurs mondiaux.

Pour plus d?information, veuillez visiter le site : https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

À propos de la Foire de Canton

La Foire d?importation et d?exporation de Chine, également connue sous le nom de la Foire de Canton, a lieu à Guangzhou chaque printemps et automne. Établie en 1957, la Foire est maintenant une exposition exhaustive du plus haut niveau et de la plus grande échelle, avec la plus longue histoire et le plus grand nombre de produits; elle possède également des acheteurs provenant du plus vaste éventail et le chiffre d?affaires le plus élevé en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/872424/CANTONFAIR_125_CONFERENCE.jpg

