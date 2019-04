La Banque Nationale du Canada annonce les taux de dividende à l'égard des actions privilégiées de premier rang, séries 30 et 31





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour faire suite à son annonce du 18 mars 2019, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) a annoncé aujourd'hui les taux de dividendes applicables aux actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 30 (les « actions privilégiées de série 30 ») et aux actions privilégiées de premier rang à taux variable et à dividende non cumulatif, série 31 (les « actions privilégiées de série 31 »).

Les détenteurs des actions privilégiées de série 30, si de telles actions demeurent en circulation après le 15 mai 2019, auront le droit de recevoir un dividende privilégié non cumulatif à taux fixe versé en espèces chaque trimestre, lorsque le conseil d'administration de la Banque déclarera un tel dividende et sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada). Le taux de dividende pour la période de cinq ans commençant le 16 mai 2019 et se terminant le 15 mai 2024 sera de 4,025 %, soit un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada ayant une échéance de cinq ans (1,625 %), majoré de 2,40 %, tel que déterminé en accord avec les modalités des actions privilégiées de série 30.

Les détenteurs d'actions privilégiées de série 31, si de telles actions sont émises le 15 mai 2019, auront le droit de recevoir un dividende privilégié non cumulatif à taux variable versé en espèces chaque trimestre, lorsque le conseil d'administration de la Banque déclarera un tel dividende et sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada). Le taux de dividende pour la période de trois mois commençant le 16 mai 2019 et se terminant le 15 août 2019 sera de 4,060 %, soit un taux égal au taux des bons du Trésor à 90 jours du gouvernement du Canada (1,66 %), majoré de 2,40 %, calculé en fonction du nombre réel de jours écoulés au cours de chaque période trimestrielle à taux variable divisé par 365, tel que déterminé en accord avec les modalités des actions privilégiées de série 31.

Les détenteurs des actions privilégiées de série 30 ont droit, sous réserve de certaines conditions, de convertir, au pair, la totalité ou une partie de leurs actions privilégiées de série 30 en actions privilégiées de série 31 le 15 mai 2019.

Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de série 30 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent communiquer dès que possible avec leur courtier ou autre mandataire, et s'assurer de suivre leurs consignes afin de respecter la date limite leur permettant d'exercer un tel droit, soit le 30 avril 2019 à 17 h (HNE).

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 263 milliards de dollars au 31 janvier 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

