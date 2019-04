Les travailleurs saisonniers font partie de la solution à la pénurie de main-d'oeuvre, croit la FCCQ





Rapport de la Table nationale de concertation sur l'emploi saisonnier

QUÉBEC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mise en oeuvre des recommandations de la Table nationale de concertation sur l'emploi saisonnier permettra de valoriser les emplois saisonniers, dont la contribution à l'économie québécoise est importante, souligne la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Parmi les recommandations issues des travaux de la Table de concertation, à laquelle siège la FCCQ, on trouve la poursuite du projet pilote en soutien aux travailleurs saisonniers, accompagné de 8 M$ pour l'année 2019-2020, ce qui est positif aux yeux de la FCCQ. Le développement d'une offre de formation continue est un bon moyen d'augmenter les compétences des travailleurs, tout en prolongeant leur durée d'emploi. Ces périodes de formations permettent à plusieurs de combler la période sans travail et sans assurance-emploi. Pour les employeurs, cela signifie à la fois une meilleure productivité et une meilleure rétention de leurs travailleurs.

« Les emplois saisonniers sont d'importants moteurs de l'économie de plusieurs régions du Québec, dans des industries variées comme le tourisme, l'agriculture ou les pêcheries. Un emploi saisonnier n'est pas un sous-emploi! » commente Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Pour la FCCQ, il importe de diversifier la production des entreprises ayant recours à des travailleurs saisonniers et d'accompagner les employeurs afin d'organiser le partage de cette main-d'oeuvre entre les entreprises. « Des initiatives porteuses avaient besoin de financement récurrent pour devenir permanentes et ainsi contribuer à faire face à la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs », précise Stéphane Forget. Pour y arriver, un Fonds soutenant la diversification des activités des entreprises saisonnières sera mis en place, une proposition de la Table régionale de concertation sur l'emploi saisonnier de la Côte-Nord.

Avec le vieillissement de la population et la pénurie de main-d'oeuvre qui y est liée, la FCCQ insiste pour que les personnes aptes à l'emploi puissent contribuer pleinement à la croissance économique, durant de plus longues périodes. « La solution doit passer par des mesures permanentes et non la simple prolongation des périodes de couvertures de l'assurance-emploi. Le Québec a besoin de tous ses travailleurs pour contribuer au dynamisme de l'économie de toutes les régions québécoises », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 15:54 et diffusé par :