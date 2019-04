Décontamination des terrains de l'Est de Montréal : Québec et Montréal prennent le leadership





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'entente qui permettra à la Ville de Montréal d'obtenir une subvention majeure pour amorcer la décontamination de terrains de l'Est de Montréal. Cette entente répond à une recommandation centrale du Comité consultatif sur le développement économique du territoire de la Ville de Montréal dans son rapport Bâtir une métropole prospère au profit de tous ses quartiers.

« Nous saluons l'engagement du gouvernement et de la Ville de Montréal à soutenir la revitalisation de l'Est de Montréal, un enjeu prioritaire pour le milieu des affaires. La réhabilitation des terrains contaminés de l'Est de l'île est primordiale pour stimuler la réalisation d'investissements structurants et la création d'emplois de qualité pour les résidents des quartiers avoisinants. Les 100 millions de dollars accordés aujourd'hui constituent une première étape importante pour maximiser le potentiel de développement économique à l'est du boulevard Pie-IX », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous félicitons les élus de faire de cet enjeu une véritable priorité. L'objectif d'augmenter par la suite l'offre de transport collectif dans l'Est de l'île est aussi le bienvenu. Nous anticipons que plusieurs entreprises voudront investir dans ce secteur particulièrement bien relié au réseau de transport supérieur et situé à proximité du Port de Montréal », a conclu M. Leblanc.

