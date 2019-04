Des médias réputés du monde entier sont braqués sur le développement inimaginable de l'île de Hainan





HAIKOU, Chine, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- Du 9 au 11 avril, la tournée de presse étrangère « 2019 Amazing Hainan » a été organisée par le Département de publicité du Comité provincial du Hainan du Parti communiste chinois, dans la province du Hainan. Des journalistes de huit grands organes et agences de presse du monde entier, dont Associated Press, l'Agence France Presse (AFP), European Pressphoto Agency, Agencia Lusa et Tokyo Shimbun, y ont assisté. Ils ont visité Haikou, Chengmai, Qionghai, Lingshui, Sanya et Baoting, et ont fait l'éloge du « Hainan qui peut se targuer de ses nombreuses ressources touristiques et de son industrie de l'Internet en plein essor. Ce que cette zone de libre-échange a réussi à faire dépasse l'imagination ».

Le Fuxing City International Offshore Innovation Building à Haikou a attiré de nombreuses entreprises de renom telles qu'Alibaba, Ant Financial Services Group et PwC, ainsi que de nombreux « makers » (« faiseurs et fabricants ») étrangers. Hainan Ecological Software Park (parc logiciel écologique) se trouve à Chengmai, qui abrite plus de 3 600 entreprises Internet, dont certains projets représentant une valeur de 10 milliards RMB, comme Tencent Internet Village, le projet « China Game Cyberport » et le projet « China Mind Sports Industrial Base » (base industrielle chinoise pour les sports de l'esprit). Les technologies de pointe et les perspectives ont profondément impressionné le groupe.

Joao Pimenta de l'Agencia Lusa a expliqué que l'île de Hainan était réputée pour le tourisme. Maintenant que le système de libre-échange a été mis en oeuvre, de nombreuses équipes de R & D des industries high-tech commencent à s'installer au Hainan. La province du Hainan ayant encouragé la diminution des impôts, M. Pimenta croit que cette politique favorable attirera davantage d'investissements étrangers.

Alexander Balitskiy de la VGTRK s'est beaucoup intéressé à la médecine traditionnelle chinoise (MTC). À l'hôpital MTC de Boao, il a partagé son expérience en acupuncture pendant le traitement. « C'est incroyable ! Nous avons besoin de plus de gens pour en savoir davantage sur la médecine traditionnelle chinoise ! » Dans le parc du patrimoine culturel de Binglanggu -- Hainan Li & Miao, de nombreux journalistes ont été attirés par la technique traditionnelle du textile de l'ethnie Li, qui comprend le filage, la teinture, le tissage et la broderie et qui est classée sur la liste de sauvegarde urgente du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

En plus du tourisme médical, du tourisme sportif, du tourisme culturel populaire et du tourisme motivé par les achats hors taxes, Hainan s'efforce d'innover davantage dans le tourisme. Les journalistes ont également été impressionnés par Atlantis Sanya et le Paddy Field National Park (parc national des rizières), les suites sous-marines et de nombreux autres produits touristiques haut de gamme, ainsi que par le programme intégré d'agriculture et de tourisme, consistant en « de vastes rizières et un grand parc à dinosaures artificiels ». Ces journalistes pensent que les programmes touristiques diversifiés et fascinants seront une source de potentiel infini pour le développement à venir de la zone de libre-échange du Hainan.

