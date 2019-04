Sortie de livre: Governance in the Digital Age fournit un nouveau cadre de travail pour les conseils d'administration





Il n'a jamais été plus ardu qu'aujourd'hui d'être membre d'un conseil d'administration. La rapidité des changements, la vitesse des informations et la disruption numérique ont décuplé sans précédent les risques pour les entreprises. Malgré cela, de nombreux conseils d'administration appliquent encore des méthodes de gestion découlant de pratiques qui n'ont pas foncièrement évolué depuis 150 ans. Pour la toute première fois, les pratiques des conseils d'administration font l'objet d'une analyse à la lumière de la transition accélérée vers l'ère numérique. Brian Stafford, chef de la direction de Diligent, et Dottie Schindlinger, vice-présidente de Thought Leadership, ont corédigé Governance in the Digital Age (Gouvernance à l'ère numérique), pour fournir aux entreprises un cadre de travail afin d'améliorer les activités de gouvernance dans un monde où la rapidité et le changement ont un impact sur chaque industrie. Qu'il s'agisse de cyber risques, d'investisseurs activistes, de questions ESG ou de #MeToo; les pratiques de gouvernance doivent être modernisées et suivre le rythme de ce changement. Ce livre apporte un regard révélateur sur les équipes dirigeantes et les conseils d'administration les plus exclusifs au monde et sur les mesures nécessaires pour relever les défis actuels.

Gérant un réseau mondial de 600 000 dirigeants, évoluant au coeur des débats en tant que les yeux et les oreilles de 50 pour cent des sociétés du Fortune 1 000, Stafford et Schindlinger jouissent d'une place unique pour proposer leur perspective sur les meilleures pratiques des conseils d'administration.

"Nous avons écrit Governance in the Digital Age pour donner une feuille de route contemporaine aux membres des conseils d'administration et pour leur permettre d'adapter leurs pratiques à des défis en pleine évolution", déclare Stafford. "L'ancien principe de longues délibérations des conseils d'administration appartient au passé, et la nouvelle gouvernance est la nouvelle norme pour les directeurs. La quantité d'informations est devenue illimitée, et le succès se définit aujourd'hui par la capacité des membres du conseil à traiter des questions apparaissant à un rythme implacable."

Le livre se lance dans l'étude des pratiques de gouvernance actuelles dans un environnement professionnel de plus en plus décentralisé, et décrit les facteurs de réussite dans ce domaine. Les chapitres sur les "Pratiques de gouvernance à l'ère numérique" et le "Cadre de travail de la gouvernance moderne" restituent véritablement la situation des conseils d'administration. Governance in the Digital Age apporte plus qu'une perspective. L'ouvrage donne vie à la gouvernance par l'intermédiaire d'histoires partagées par des membres de conseil d'administration, notamment: Betsy Atkins, CEO et fondateur de Baja Corporation, qui occupe la fonction de directeur aux conseils d'administration de Cognizant, Wynn Resorts, SL Green Realty, Schneider Electric, et Volvo Cars; Erin Lantz, vice-président et directeur général en charge des hypothèques chez Zillow Group, directeur au conseil d'administration de TrueCar, Inc., et ancien directeur du conseil d'administration de Washington Federal; et Laurie Yoler, membre fondatrice du conseil d'administration de Tesla, et actuelle membre des conseils de Church & Dwight, Zoox, Bose Corporation, et Noon Home.

"La fonction de membre de conseil d'administration n'a jamais été aussi exigeante", ajoute Schindlinger. "À la suite de nos conversations avec nos directeurs, nous avons constaté leur volonté d'obtenir de meilleures informations et de renouveler les pratiques des conseils d'administration. Ce livre peut leur fournir une ébauche pour promouvoir le changement nécessaire à la réussite à l'ère du numérique."

Governance in the Digital Age est disponible sur Amazon et dans les librairies Barnes & Noble dans l'ensemble des États-Unis.

Parcours de l'auteur: Brian Stafford

Brian Stafford est président et chef de la direction de Diligent Corporation, le chef de file des solutions SaaS destinées à la gouvernance moderne. Sous sa direction, le nombre de clients et le chiffre d'affaires de Diligent ont triplé. Ancien associé chez McKinsey & Company, Brian a également fondé CarOrder, et cofondé Blue Seed Capital, un capital-risqueur new-yorkais. En 2018 et 2019, M. Stafford a été nommé parmi les 100 personnalités les plus influentes en matière de gouvernance d'entreprise par la National Association of Corporate Directors (NACD).

Parcours de l'auteure: Dottie Schindlinger

Dottie Schindlinger est vice-présidente de Thought Leadership for Diligent Corporation. Avec plus de 20 années d'expérience dans ce secteur, elle est une personnalité influente dans les questions de gouvernance et de technologie pour les conseils d'administration et les équipes dirigeantes du monde entier. Dottie est également membre de l'équipe fondatrice de la société logicielle BoardEffect. Ses travaux ont été publiés dans Forbes, The Wall Street Journal, ainsi que d'autres publications spécialisées dans la gouvernance internationale et les technologies.

À propos de Diligent

Chef de file de la gestion de la gouvernance d'entreprise, Diligent fournit des solutions sécurisées de gouvernance et de collaboration destinées aux conseils d'administration et aux cadres dirigeants. Plus de 16 000 clients, répartis dans plus de 90 pays et sur les sept continents, font confiance à Diligent pour la distribution sécurisée de documents pour les conseils d'administration, ainsi que pour la messagerie sécurisée, la conformité intégrée, l'évaluation de conseil d'administration et la gestion d'entités. La solution Governance Cloud est la seule à répondre aux besoins en pleine évolution des grandes entreprises en matière de gouvernance. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.diligent.com.

