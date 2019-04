Inondations à Beauceville - Le gouvernement du Québec est à l'oeuvre pour soutenir les sinistrés





QUÉBEC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et ses partenaires sont mobilisés pour venir en aide à la population et à la Ville de Beauceville qui sont touchées par les inondations. La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale Nationale, Mme Geneviève Guilbault, accompagnée du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, et du député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, s'est rendue sur place aujourd'hui afin de mesurer l'ampleur de la situation.

Citation :

« Je tenais à constater par moi-même l'étendue des dégâts. Ces événements ne sont jamais faciles et nous rappellent l'importance de la collaboration entre les divers intervenants. Je veux rassurer tous les Québécois : la priorité de notre gouvernent, c'est la sécurité de tous ceux et celles qui sont touchés. Les équipes d'urgence unissent leurs efforts afin que la situation puisse revenir à la normale le plus rapidement possible. J'ai d'ailleurs annoncé hier la mise en oeuvre d'un nouveau programme d'aide financière plus efficace et surtout plus humain. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale Nationale

Faits saillants :

De nombreuses résidences ont été inondées et plusieurs routes sont fermées en totalité ou en partie en raison de la présence d'eau sur la chaussée.

Deux centres de services aux sinistrés ont été ouverts, et des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que de la Croix-Rouge sont sur place.

Des conseillers en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique sont sur le terrain et travaillent avec la Ville afin que les ressources et le matériel nécessaires soient disponibles rapidement.

Les sinistrés seront admissibles au nouveau programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents annoncé le 15 avril.

Des séances d'information concernant ce programme seront planifiées sous peu, en collaboration avec la Ville.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le nouveau programme d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/assistance-financiere-sinistres.html

Pour savoir comment vous préparer à faire face aux inondations : Québec.ca/inondations

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 15:14 et diffusé par :