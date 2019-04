Avis aux médias - Le Canadarm2 attrapera le vaisseau-cargo Cygnus plein de matériel canadien





LONGUEUIL, QC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le mercredi 17 avril, le vaisseau-cargo Cygnus de la société Northrop Grumman sera lancé pour ravitailler la Station spatiale internationale.

Cygnus acheminera à la Station des centaines de kilos de matériel, notamment des technologies et de la nourriture canadiennes : le bioanalyseur, des maillots intelligents du biomoniteur et des trousses de prélèvement qui seront utilisés pour recueillir des données dans le cadre de Vascular Aging, et de la nourriture canadienne, comme du saumon fumé, du risotto aux champignons et au fromage, des biscuits à la crème d'érable et du chili au bison (plat inspiré de la recette préférée de la famille de David Saint-Jacques).

Deux jours plus tard, l'astronaute de la NASA Anne McClain et l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques seront aux commandes du Canadarm2 pour attraper le véhicule spatial filant à la même vitesse que la Station, soit environ 28 000 km/h.

Les médias sont invités à regarder en direct le lancement et les manoeuvres pour attraper Cygnus avec le Canadarm2 sur la chaine NASA TV (en anglais seulement).

Horaire : Lancement - mercredi 17 avril 2019 dès 16 h 15 (HE)

Manoeuvres pour attraper Cygnus - vendredi 19 avril 2019 dès 4 h 00 (HE)



Quoi : Lancement et manoeuvres pour attraper le vaisseau-cargo Cygnus

