La Maison des greffés Lina Cyr donne espoir - Semaine du don d'organe et de tissus, 21 au 27 avril 2019





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Maison des greffés Lina Cyr contribue à simplifier l'existence des patients en trois phases distinctes : l'attente d'un organe, la transition entre l'hôpital et la résidence personnelle, et pour des suivis postopératoires. «?Votre volonté de vivre et de vous accrocher à la vie n'a rien de comparable au monde, vous êtes mes héros?!?» divulgue la directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr, Micheline Cyr Asselin. En 2017-2018, 2066 patients et accompagnateurs ont été hébergés à la Maison des greffés Lin Cyr. En cette semaine du don d'organe et de tissus, la Maison des greffés Lina Cyr vous demande de participer généreusement à ses nombreuses activités de financement et de nous aider à faire connaître cet organisme.

L'importance du don et de la Maison -- Selon Transplant Québec, 805 personnes au Québec étaient en attente d'une transplantation d'organe, en 2018. Cependant, seulement 400 personnes en moyenne reçoivent une transplantation, chaque année. «?Il y a encore du travail à faire pour rassurer les gens. Deux médecins doivent confirmer la mort cérébrale d'u donneur avant qu'on lui retire ses organes.?» Ajoute Micheline Cyr Asselin, directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr. Le taux de survie prend du mieux au fil des ans. Certes, le temps d'attente varie selon les organes, mais il demeure que la disponibilité des organes est le maillon faible de cette chaîne de vie.

Grâce à l'évolution de la science et de la recherche, de nombreuses personnes peuvent maintenant être sauvées par une greffe d'organe. Cependant, pour les deux tiers d'entre elles demeurent en régions éloignées. Cette possibilité de se faire greffer peut s'avérer problématique du fait que la majorité des transplantations, de même que la plupart des tests et examens, ont lieu à Montréal. Par conséquent, les patients qui n'ont ni parents, ni amis susceptibles de les héberger, doivent faire face à des dépenses considérables. Ce fardeau financier joint à la solitude et à l'éloignement du milieu familial et contribue à assombrir des moments déjà suffisamment difficiles. La Maison des greffés Lina Cyr est un endroit idéal pour la transition de l'hôpital et du milieu familial.

Pour de plus amples informations sur le parcours de La Maison des greffés Lin Cyr et des événements-bénéfices pour soutenir sa pérennité, nous vous invitons à visiter le site internet : https://www.maisondesgreffes.com/

À propos de la maison des greffés Lina Cyr -- Depuis sa fondation, unique en Amérique du Nord, plus de 28?000 patients de l'Amérique du Nord, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont pu connaître la belle famille de la maison des greffés. C'est grâce aux subventions gouvernementales, dons et commandites que la Maison des greffés Lina Cyr arrive à poursuivre sa mission depuis 25 ans. Les patients font et feront face à des obstacles difficiles pour le reste de leur vie, chaque don leur donne l'occasion de séjourner dans un endroit où le problème financier lié à leur réalité est allégé.

Merci de vous greffez à nous!

