Enerkem conclut une nouvelle ronde de financement de 76,3 M$





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Enerkem Inc., chef de file mondial en production de biocarburants à partir de matières résiduelles, annonce la conclusion d'une nouvelle ronde de financement totalisant 76,3 millions de $ CDN. Le financement provient des investisseurs actuels, en plus d'un nouvel investisseur, Suncor Energy inc.

Cette injection de capitaux additionnels dans Enerkem inc. contribuera à assurer la croissance de l'entreprise en poursuivant le développement de ses autres projets, incluant Varennes au Québec et Rotterdam au Pays-Bas.

Suncor, l'une des plus importantes sociétés énergétiques au Canada, rejoint le capital d'Enerkem composé de la Banque Nationale du Canada, Braemar, Cycle Capital, Energy Ventures, Fondaction, Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Rho Ventures, Sunkem, the Westly Group et Waste Management du Canada. En plus de la contribution au capital action, Suncor partagera des ressources techniques visant à soutenir l'accélération du développement d'Enerkem.

Dans le cadre de cette ronde de financement, le gouvernement du Québec a augmenté sa participation au capital-actions de 13,3 millions de $, par le biais du Fonds du développement économique.

« Nous sommes dans une période soutenue de notre développement et amorçons une étape charnière du déploiement de notre technologie avec la concrétisation anticipée de notre usine à Varennes et de notre projet à Rotterdam. Grâce à un solide noyau d'investisseurs privés et publics, Enerkem a mis au point une technologie propre et unique au monde à des fins commerciales. Nous sommes fiers de pouvoir également compter sur le soutien du gouvernement du Québec afin de pouvoir poursuivre nos projets de développement dans un secteur émergent et prometteur qui contribue à bâtir la nouvelle économie », a déclaré le Président et chef de la direction (intérim) et chef de la direction financière d'Enerkem, Dominique Boies.

À propos d'Enerkem

Enerkem produit des biocarburants et des produits chimiques verts à partir de déchets. Sa technologie de rupture exclusive lui permet de transformer les matières résiduelles municipales non-recyclables en méthanol, en éthanol ainsi qu'en d'autres produits chimiques intermédiaires largement utilisés. Enerkem, dont le siège social est à Montréal, au Québec (Canada), emploie présentement plus de 200 personnes dont plus de 150 au Québec. L'entreprise exploite une usine commerciale à pleine échelle en Alberta, ainsi qu'un centre d'innovation au Québec. Les installations d'Enerkem sont construites comme des systèmes préfabriqués basés sur l'infrastructure de fabrication modulaire de l'entreprise qui peut être déployée à l'échelle mondiale. La technologie d'Enerkem contribue à la diversification du portefeuille énergétique et à la fabrication de produits courants plus écologiques tout en offrant une solution de rechange intelligente et durable à l'enfouissement et à l'incinération.

www.enerkem.com

