La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a pu constater aujourd'hui le dynamisme et la créativité des quelque 80 représentants d'entreprise de plusieurs secteurs d'activité qui s'étaient réunis à l'OTL Gouverneur Sherbrooke pour sa consultation...

En 2018, le Royaume-Uni a donné au Canada tous les artefacts restants du HMS Erebus et du HMS Terror, les navires de l'expédition de Franklin de 1845. Grâce à ce don historique, le Canada et les Inuits du Nunavut, par l'entremise de Parcs Canada et...