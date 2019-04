Le gouvernement du Canada investit dans des technologies d'assainissement des eaux de calibre mondial





L'investissement de Technologies du développement durable Canada contribuera à réduire l'utilisation de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie du gaz de schiste

RICHMOND, BC, le 16 avril 2019 /CNW/ - La prospérité économique va de pair avec la protection de l'environnement. Voilà pourquoi le gouvernement appuie la mise au point de technologies qui visent à réduire la pollution, à bâtir des communautés plus saines et à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Sajjan, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 4,4 millions de dollars pour l'assainissement des eaux usées industrielles. Le député de Steveston-Richmond-Est, Joe Peschisolido, était aussi présent lors de l'annonce.

Cet investissement dans Saltworks Technologies inc. (anglais) soutient une innovation, l'AirBreather, qui vise à résoudre une problématique importante dans l'industrie pétrolière et gazière : l'évacuation des eaux usées d'une manière à la fois abordable et sécuritaire pour l'environnement. Le système AirBreather élimine l'étape du prétraitement chimique et réduit le volume d'eau utilisé au moyen de l'évaporation. Cette innovation verte devrait contribuer à réduire les coûts dans l'industrie du gaz de schiste, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées au rejet des eaux usées. Elle contribuera aussi à maintenir 65 emplois chez Saltworks et à créer 20 emplois additionnels.

Ce projet est financé et appuyé par Technologies du développement durable Canada (TDDC), qui aide les entrepreneurs canadiens à accélérer la conception et le déploiement de solutions de technologies propres concurrentielles à l'échelle mondiale. L'AirBreather se situe dans le prolongement d'une autre innovation verte de Saltworks, le SaltMaker (anglais), qui a aussi été développé avec l'aide d'un financement de TDDC et qui est maintenant un succès commercial.

Les investissements dans les technologies propres s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle qui vise à faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation et à créer des emplois de qualité pour la classe moyenne dans tout le pays.

« L'investissement de notre gouvernement dans ce projet révolutionnaire en matière de technologies propres mené ici même au Canada s'inscrit parfaitement dans notre plan pour renforcer l'économie du Canada au moyen de l'innovation. Cet investissement aidera non seulement l'industrie pétrolière et gazière à réduire son volume d'eaux usées et ses émissions de gaz à effet de serre, mais il contribuera également à réduire les coûts pour l'industrie et à maintenir et à créer des emplois. Les entreprises innovatrices comme Saltworks montrent clairement l'étroite corrélation entre une économie forte et un environnement propre. »

- Le ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud, l'honorable Harjit Sajjan

« L'avenir de l'innovation est dans les technologies propres. Ces technologies offrent des occasions de faire des profits et de créer des emplois dans toutes les industries dans l'ensemble du Canada. C'est pour cette raison que le gouvernement fait des technologies propres une priorité. Nous assurons aujourd'hui la position de leadership international du Canada, pour que tous les Canadiens puissent bénéficier à l'avenir des avantages de ce marché en rapide croissance. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les investissements axés sur la mise au point et la démonstration de nouvelles technologies propres et innovatrices, comme l'AirBreather, accélèrent la commercialisation de ces technologies. L'annonce d'aujourd'hui soutient des emplois de haute qualité bien rémunérés pour les familles de la classe moyenne. »

- Le député de Steveston-Richmond-Est, Joe Peschisolido

« Saltworks assainit les eaux les plus sales. En rendant l'eau réutilisable, Saltworks protège nos ressources naturelles tout en trouvant des solutions viables d'un point de vue environnemental et économique pour l'industrie du gaz de schiste. »

- La vice-présidente, Partenariats, Technologies du développement durable Canada, Zoë Kolbuc

« Saltworks est fier de recevoir du financement de TDDC pour appuyer le projet de démonstration AirBreather. Nous espérons établir cette technologie développée au Canada en tant que solution de premier plan pour le traitement économique et durable des eaux produites dans l'industrie canadienne du gaz de schiste. »

? Le président-directeur général de Saltworks Technologies, Joshua Zoshi

en matière de technologies propres. Récemment, 12 entreprises canadiennes se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 pour 2019 (anglais). Parmi ces 12 entreprises, 10 ont bénéficié du soutien de Technologies du développement durable (TDDC). Elles représentent 10 % des chefs de file mondiaux du domaine des technologies propres. Saltworks Technologies figurait aussi au palmarès Global Cleantech 100 pour 2018 (anglais). C'est la troisième fois que l'entreprise figure sur cette liste d'influenceurs mondiaux en matière de technologies propres.

TDDC a investi plus de 1 milliard de dollars dans plus de 300 entreprises. Ces entreprises ont créé 12 000 emplois bien rémunérés et permis de réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de quelque 13,8 mégatonnes.

Dans le budget de 2017, le gouvernement a annoncé des investissements de plus de 2,3 milliards de dollars pour accélérer la croissance du secteur des technologies propres au Canada . Il s'agit de l'investissement public le plus important en matière de technologies propres de l'histoire du pays.

. Il s'agit de l'investissement public le plus important en matière de technologies propres de l'histoire du pays. Les entreprises de technologies propres peuvent obtenir des conseils auprès d'une équipe d'experts provenant de l'ensemble du gouvernement par l'entremise du Carrefour de la croissance propre. Le Carrefour est un guichet unique facile d'accès où l'on peut trouver les services et les programmes destinés au secteur des technologies propres.

