Mindset Innovation pourra commercialiser son casque d'écoute novateur sur les marchés extérieurs





La jeune PME se voit accorder une aide financière de 150 000 $ du gouvernement du Canada

MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Mindset Innovation inc. (Mindset) est une entreprise en démarrage qui a conçu un casque d'écoute des plus novateurs destiné à favoriser la concentration des employés, notamment ceux travaillant dans des aires ouvertes. Pour appuyer ses efforts de commercialisation sur les marchés internationaux, Mindset pourra compter sur une contribution remboursable de 150 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, la PME sera en mesure d'organiser différentes activités pour appuyer sa commercialisation.

La députée d'Outremont, Rachel Bendayan, a profité de sa rencontre avec l'un des cofondateurs de Mindset, Jacob Flood, pour annoncer ce financement. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement d'accélérer la commercialisation du casque d'écoute développé par Mindset. L'objectif de l'entreprise est d'offrir des solutions visant à accroître la productivité des employés de bureau.

Mindset (site Web anglais) a été fondée en 2016 par trois jeunes diplômés en génie. Le projet est aligné avec les priorités du gouvernement du Canada, notamment en matière de commercialisation de l'innovation, en plus de contribuer à créer 13 emplois de qualité en haute technologie et de générer plus de 450 000 dollars d'investissements totaux.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« En investissant dans le projet de cette jeune PME, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements d'aider les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits et services, afin de créer des emplois de qualité et ainsi assurer la prospérité de l'économie canadienne. »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont

« En se dotant du Plan pour l'innovation et les compétences, le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour soutenir les entreprises canadiennes innovantes qui trouvent de nouvelles façons de créer de la valeur et qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés. C'est un engagement ferme pour la création d'emplois durables et pour la prospérité de la collectivité. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

