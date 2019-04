Nouveau service de recharge rapide prioritaire pour les taxis électriques à Laval





Des bornes rapides du Circuit électrique implantées sur quatre nouveaux sites

LAVAL, QC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Circuit électrique d'Hydro-Québec, la Ville de Laval et la Coop des propriétaires de taxi de Laval ont officialisé le 4 avril dernier un nouveau service. Ce partenariat aura permis d'ajouter quatre bornes à recharge rapide à quatre autres déjà prévues par la Municipalité sur des nouveaux sites. Ainsi, les taxis électriques pourront dorénavant profiter d'une priorité pour se recharger à ces bornes rapides. Le nouveau service est appelé Duo.

À Laval, Duo est proposé sur quatre sites comptant chacun deux bornes de recharge rapide, dont l'une d'elles est réservée en priorité aux taxis électriques. Ces bornes se trouvent à l'aréna Hartland-Monahan, au complexe sportif Guimond, à la caserne de pompier no8 et à l'aréna Yvon-Chartrand.

Les bornes Duo s'ajoutent aux 26 bornes standards mises à la disposition des propriétaires de véhicules électriques sur différents sites municipaux. À noter que dans le cadre de toute nouvelle construction ou rénovation, ou lorsqu'une opportunité d'aménager un stationnement se présente, la Ville de Laval s'assure d'y planifier des bornes de recharge électrique. L'ajout de 30 nouvelles bornes est d'ailleurs projeté pour 2019-2020.

On compte actuellement plus de 41 000 véhicules électriques immatriculés au Québec, et le Circuit électrique offre plus de 1 800 bornes, dont 180 permettent la recharge rapide.

Citations

Ville de Laval

« Les Lavallois bénéficieront des retombées positives de ce projet-pilote puisque la mobilité électrique est une avenue de choix pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Nous nous réjouissons de partager nos espaces de recharge avec les chauffeurs de taxis électriques. »

Marc Demers, maire de Laval

Coop Taxi Laval

« Le projet-pilote de taxis électriques s'inscrit dans une démarche de modernisation entreprise par la Coop des propriétaires de taxi de Laval visant à prouver à l'industrie du taxi la viabilité de cette nouvelle technologie plus respectueuse de l'environnement. Grâce au soutien offert par Hydro-Québec et la Ville de Laval, nous sommes convaincus du succès de notre projet et de son impact sur l'industrie dans sa volonté d'effectuer avec confiance une transition vers l'électrification. »

Normand Cormier, directeur général de la Coop des propriétaires de taxi de Laval

Hydro-Québec

« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à l'électrification des taxis afin d'encourager la transition vers l'utilisation de véhicules plus verts. En choisissant notre hydroélectricité propre et renouvelable, nous diminuons collectivement le recours au pétrole pour propulser nos véhicules, ce qui est bon pour l'environnement et la balance commerciale du Québec. »

France Lampron, directrice - Électrification des transports d'Hydro-Québec.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il compte plus de 1 800 bornes de recharge publiques, dont 180 rapides, déployées dans 16 régions du Québec. Depuis son inauguration, quelque 325 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique, et le réseau compte maintenant plus de 38 000 membres. Pour suivre le déploiement des bornes ou s'informer sur l'électrification des transports, il est maintenant possible de suivre la nouvelle page Facebook du Circuit électrique.

Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte de membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge des réseaux FLO et branché (eCharge Network du Nouveau-Brunswick).

