Komet annonce la vente de ses actifs au Burkina Faso





QUÉBEC, 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Komet Inc. («?Komet?» ou la «?Société?») souhaite annoncer qu'elle a conclu un accord de vente de toutes les actions émises et en circulation qu'elle détient dans le capital-actions de ses filiales au Burkina Faso (la «?Disposition des actions?»), Komet Ressources Afrique SA et Guiro Exploration SARL (les «?filiales?»), à CINI Solutions, une société privée établie au Qatar («?CINI?»).



CINI paiera la contrepartie suivante à Komet pour la cession des actions : (i) la prise en charge de toutes les dettes des filiales?; ii) 12 paiements mensuels consécutifs de 100 000 USD à Komet. La clôture de la transaction devrait avoir lieu fin avril. CINI détient également un premier droit d'offre sur la propriété Dabia Sud au Mali jusqu'au 7 juin 2019, en contrepartie d'un paiement unique de 7 000 000 USD.

Cette transaction permettra à Komet de cesser toutes ses activités au Burkina Faso. La Société a maintenant l'intention de développer davantage sa propriété de Dabia Sud au Mali et concentrera également ses efforts sur l'acquisition d'opportunités d'exploration et de développement pour l'or et les métaux de base dans l'est du Canada.

Pour plus d'informations sur Les Ressources Komet inc. :

Lucas Werner Claessens

Chef de la direction

Courriel : lw.claessens@kometgold.com

Tél. : +1-647-647-2285

Relations aux investisseurs :

Carl Desjardins, Relations publiques Paradox inc.

Courriel : carldesjardins@paradox-pr.ca

Tél. : +1-514-341-0408

À propos de Les Ressources Komet

Les Ressources Komet Inc. est une société d'exploration et d'exploitation aurifère basée au Canada, inscrite à la bourse de croissance du TSX, qui se concentre sur l'exploration de ses projets au Mali, en Afrique de l'Ouest.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

