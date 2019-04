Laserax pourra poursuivre sa croissance et développer de nouveaux marchés





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 250 000 dollars à l'entreprise innovante de Québec

QUÉBEC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Laserax inc. est une PME technologique qui développe des systèmes utilisant la technologie laser pour des applications de traçabilité et de nettoyage dans les secteurs des métaux primaires et de l'automobile. Pour soutenir ses efforts de commercialisation à l'échelle internationale, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 250 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, Laserax pourra mettre en oeuvre une stratégie commerciale axée sur la vente de solutions clé en main sur les marchés des États-Unis et de l'Europe.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement de soutenir la croissance de Laserax et de l'appuyer dans la réalisation de diverses activités de commercialisation, notamment l'utilisation d'unités de démonstration pour la mise à l'essai chez les clients potentiels.

Laserax a été créée en 2010 par essaimage du Centre d'optique, photonique et laser (COPL) de l'Université Laval. Sa mission est de repousser les limites du laser pour devenir la référence en solutions industrielles innovantes. Pour ce faire, elle investit de façon importante en recherche et développement et compte sur une équipe de près de 50 employés hautement qualifiés. Sa clientèle est composée d'entreprises manufacturières de moyenne et grande tailles désireuses d'améliorer les procédés de fabrication et de traçabilité de leurs produits. Le projet actuel devrait entraîner des investissements totaux de 700 000 dollars et la création de cinq emplois directement liés au projet.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour appuyer les entreprises qui investissent dans le développement de nouveaux marchés. Le soutien financier accordé à Laserax se veut un appui concret à une entreprise qui a démontré son savoir-faire et qui, de surcroît, est prête à évoluer dans de nouveaux marchés. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité dans le marché et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des entreprises comme Laserax, dont les succès rejaillissent sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Laserax sur Facebook, LinkedIn, YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 14:15 et diffusé par :