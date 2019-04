Lancement de mymetrix.cloud





MONTRÉAL, 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions EXIA est fière d'annoncer le lancement de mymetrix.cloud. Cette solution, destinée particulièrement aux PME, vient enfin mettre à la disposition de ces dernières des outils d'analyse de leurs données en mode « Software as a Service ». Déjà déployée depuis plus d'un an chez plusieurs clients, mymetrix.cloud apporte une réponse aux besoins technologiques et affaires des PME.



Désireux d'accroître la compétitivité des PME et forts de l'expérience acquise au cours des 20 dernières années dans la livraison de projets informationnels et analytiques, nous avons, depuis 18 mois, concentré nos efforts à mettre au point cette solution unique qui vient combler un besoin sur le marché des PME. Grâce à mymetrix.cloud, les dirigeants et directeurs de services peuvent enfin avoir accès à des outils informationnels performants et modernes similaires à ceux que les grandes entreprises ont à leur disposition.

Hébergée sur le cloud sécurisé Azure de Microsoft et accessible via l'outil d'analyse et de visualisation avancé le plus utilisé qu'est Microsoft Power BI, mymetrix.cloud est une solution évolutive de rapports et tableaux de bord entièrement gérée par notre équipe dédiée. Libérés des tâches liées à la manipulation des données, les employés de nos clients peuvent enfin concentrer leurs efforts sur les activités à haute valeur ajoutée puisque mymetrix.cloud gère la totalité de la chaîne de valorisation des données.

mymetrix.cloud, c'est un service clé en main qui libère les entreprises de l'investissement technologique requis pour disposer d'outils informationnels de pointe et leur garantit la pérennité d'un accès à de l'expertise pointue et disponible. Payable via une mensualité résiliable à tout moment, mymetrix.cloud rend vos données à jour, sécurisées et accessibles en tout temps via le web.

Rejoignez nos clients satisfaits et vivez l'expérience mymetrix.cloud dès aujourd'hui.

À propos de mymetrix.cloud

Propulsée par le moteur vCube, mymetrix.cloud est une solution mise au point par Solutions EXIA, une entreprise spécialisée en solutions et services de gestion des données informationnelles et analyses prédictives. mymetrix.cloud est une solution supportée par une équipe de professionnels expérimentés et chevronnés.

https://www.mymetrix.cloud/

