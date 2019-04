Le Canada soutient les activités d'éducation aux changements climatiques du centre des sciences Science Est, au Nouveau-Brunswick





FREDERICTON, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par le truchement de tierces parties indépendantes appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Matt DeCourcey, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé que du financement tiré du Fonds d'action pour le climat sera accordé au centre des sciences Science Est pour aider les élèves, les enseignants, les familles, les entreprises et les collectivités de partout au Nouveau-Brunswick à en savoir plus sur les changements climatiques.

Le projet du centre des sciences Science Est prévoit la création de matériel pédagogique sur les questions environnementales liées aux changements climatiques. Le centre des sciences Science Est invitera également des organisations et des entreprises à organiser des événements dans des collectivités de partout au Nouveau-Brunswick pour faire connaître les projets et offrir des conseils en matière de cheminement professionnel.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Les initiatives mises en oeuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Ces projets fourniront des possibilités d'apprentissage aux Canadiens de partout au pays afin de lutter contre les changements climatiques. Ils aideront également les élèves, les enseignants et les collectivités du Nouveau-Brunswick à améliorer les choses. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées qui permettront d'accroître la sensibilisation à l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Il y a tellement de façons différentes qui permettent à chacun de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Tout commence par la connaissance. Ces fonds nous permettront d'offrir des expériences pédagogiques bilingues fondées sur l'enquête dans les écoles ou dans le cadre d'activités de sensibilisation pour les collectivités situées dans des régions mal desservies. Les jeunes et les collectivités du Nouveau-Brunswick auront la chance d'obtenir les plus récents renseignements sur les questions, les carrières et les projets liés à l'environnement, afin de leur permettre d'en savoir plus sur les changements climatiques et d'éclairer leurs décisions futures. »

- David Desjardins, chef de la direction du centre des sciences Science Est

Faits en bref

Le centre des sciences Science Est recevra jusqu'à 50 000 $ de financement dans le cadre du Fonds d'action pour le climat.

Le centre des sciences Science Est est un musée interactif situé à Fredericton qui a recours à des expositions novatrices sur les sciences pour enseigner des concepts scientifiques de base.

qui a recours à des expositions novatrices sur les sciences pour enseigner des concepts scientifiques de base. L'organisation travaille à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du système scolaire du Nouveau-Brunswick dans le but de stimuler l'intérêt pour les sciences et la compréhension des sciences.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Cet effort soutient les objectifs du plan climatique du Canada par le truchement d'investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

