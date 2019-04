Gespeg annonce les résultats du vote par les actionnaires de DNA Canada Inc. pour l'acquisition du projet Montauban





SASKATOON, Saskatchewan, 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG COPPER INC. (TSX-V: GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg»), Gespeg, est heureux d'annoncer qu'à l'assemblée générale annuelle (l '«AGA»), les actionnaires de DNA Canada Inc. ont voté massivement en faveur de la transaction avec Gespeg, comme annoncé le 31 janvier 2019.



L'approbation des actionnaires de DNA était l'une des conditions requises pour finaliser la transaction et la lettre d'entente (le « LOI ») avec DNA Canada Inc. («DNA») aux termes de laquelle Gespeg doit acquérir auprès de DNA les actifs suivants:

152 claims miniers et 1 concession minière situés dans les cantons de Montauban et de Chavigny, comté de Portneuf, dans la province de Québec (la « propriété »);

le bâtiment, les immeubles et autres biens et permis situés sur la propriété ou à l'égard de celle-ci,

les droits et obligations de DNA conformément à la convention d'option du 5 décembre 2018 conclue entre DNA et Osisko Metals Incorporated à l'égard de la propriété (voir le communiqué de presse de DNA daté du 12 décembre 2018).



Sylvain Laberge Président « Nous sommes ravis des résultats du vote des actionnaires de DNA et de la confiance qu'ils accordent à Gespeg pour faire avancer le projet de Montauban. J'invite tous les actionnaires à s'inscrire via notre nouveau site Web www.gespegresources.com pour recevoir les communiqués de presse et les nouvelles à venir. "



L'approbation finale de la transaction nécessite un rapport NI43-101 révisé et modifié de celui déjà déposé, ainsi que l'approbation finale de la Bourse de Croissance TSX. La société a achevé ses travaux sur le rapport mis à jour et modifié selon le Règlement 43-101. Ce rapport est à l'étude finale par le TSX-V.



À propos de Gespeg Copper Resources Inc. : Gespeg est une société d'exploration axée sur le cuivre, en particulier dans une région extrêmement sous-explorée « Gaspé, Québec ». Avec une équipe de direction dédiée, l'objectif de la société est de créer de la richesse pour les actionnaires grâce à la découverte de nouveaux dépôts.

Pour information:

Sylvain Laberge

Président et CEO

514.702.9841

Slaberge@gespegcopper.com

