La ministre Tassi souligne le soutien du gouvernement du Canada aux aînés lors d'une visite à Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution concrète et précieuse à leur famille, à leur communauté et à leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure résolu à offrir aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a conclu une fructueuse visite de deux jours à Terre-Neuve-et-Labrador, durant laquelle elle a rencontré des aînés et d'autres intervenants clés pour discuter d'enjeux importants pour les Canadiens âgés. Au cours de ses discussions, la ministre a encouragé les aînés à demeurer actifs, engagés et informés, et a souligné plusieurs mesures que le gouvernement du Canada prend pour améliorer leur bien-être social et économique.

Le ministre Tassi a également eu l'occasion de visiter les installations de certains des 56 projets approuvés cette année à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du gouvernement du Canada. Elle s'est notamment rendue dans les locaux de l'organisation Seniors for Seniors de la région de Placentia, qui reçoit 25 000 $ du PNHA en 2019 pour son projet Social and Active Lifestyles for Seniors. Avec les fonds du PNHA, l'organisme achètera de l'équipement d'exercice, qui sera utilisé dans le cadre de nouveaux programmes d'exercice favorisant le mieux-être des aînés.

Au cours de sa visite, la ministre Tassi a également souligné la façon dont les investissements prévus dans le budget de 2019 aideraient à encourager la participation active des aînés canadiens à la société et donnent plus d'ampleur aux efforts déjà déployés pour renforcer la sécurité de la retraite des Canadiens afin qu'ils puissent profiter d'une retraite sûre et digne après une vie de dur labeur. Dans le budget de 2019, le gouvernement propose les mesures suivantes :

Rendre la retraite plus sûre financièrement pour les aînés qui souhaitent travailler , en bonifiant l'exemption des gains du Supplément de revenu garanti pour permettre à ces aînés de garder une plus grande part de leur revenu durement gagné.

, en bonifiant l'exemption des gains du Supplément de revenu garanti pour permettre à ces aînés de garder une plus grande part de leur revenu durement gagné. Veiller à ce que les travailleurs canadiens reçoivent la pleine valeur de leurs prestations en inscrivant de manière proactive les cotisants au Régime de pensions du Canada âgés de 70 ans ou plus qui n'ont pas encore demandé à recevoir leurs prestations de retraite.

en inscrivant de manière proactive les cotisants au Régime de pensions du âgés de 70 ans ou plus qui n'ont pas encore demandé à recevoir leurs prestations de retraite. Mieux protéger les régimes de retraite offerts par l'employeur grâce à de nouvelles mesures qui protègent mieux les régimes de retraite en cas d'insolvabilité de l'entreprise, offrant ainsi aux Canadiens une plus grande tranquillité d'esprit au moment de leur retraite.

grâce à de nouvelles mesures qui protègent mieux les régimes de retraite en cas d'insolvabilité de l'entreprise, offrant ainsi aux Canadiens une plus grande tranquillité d'esprit au moment de leur retraite. Favoriser l'inclusion et la pleine participation des aînés vulnérables dans la société en augmentant le financement versé au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en soutenant des projets qui fournissent de nouveaux équipements aux centres pour personnes âgées, en offrant des cours de littératie financière, en créant des possibilités de bénévolat et en prévenant l'isolement social et les mauvais traitements envers les aînés.

en augmentant le financement versé au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en soutenant des projets qui fournissent de nouveaux équipements aux centres pour personnes âgées, en offrant des cours de littératie financière, en créant des possibilités de bénévolat et en prévenant l'isolement social et les mauvais traitements envers les aînés. Collaborer avec des partenaires pour aller de l'avant avec la création d'un régime national d'assurance-médicaments , ce qui comprendrait la mise sur pied d'une agence canadienne des médicaments qui serait chargée d'évaluer l'efficacité des nouveaux médicaments d'ordonnance et de négocier les prix des médicaments au nom des régimes d'assurance-médicaments du Canada , ainsi que l'établissement d'une stratégie nationale sur les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares afin d'améliorer l'accès pour les Canadiens aux traitements efficaces dont ils ont besoin.

, ce qui comprendrait la mise sur pied d'une agence canadienne des médicaments qui serait chargée d'évaluer l'efficacité des nouveaux médicaments d'ordonnance et de négocier les prix des médicaments au nom des régimes d'assurance-médicaments du , ainsi que l'établissement d'une stratégie nationale sur les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares afin d'améliorer l'accès pour les Canadiens aux traitements efficaces dont ils ont besoin. Mettre en oeuvre la première stratégie nationale sur la démence du Canada afin d'améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints de démence, ainsi que celle de leur famille et de leurs proches aidants.

Grâce aux nouvelles mesures annoncées dans le budget de 2019, le gouvernement s'appuie sur les efforts qu'il a déployés par le passé pour mieux protéger la retraite des Canadiens, de sorte qu'ils s'inquiètent moins de leur capacité de joindre les deux bouts et profitent de la retraite sûre et digne qu'ils méritent.

Citation

« Le gouvernement du Canada accorde une grande importance à la contribution des aînés au pays. Terre-Neuve-et-Labrador, l'une des provinces dont la population vieillit le plus rapidement au Canada, a une abondance de connaissances, de compétences et d'expérience à offrir. Dans le budget de 2019, nous prenons davantage de mesures pour renforcer les liens des aînés avec leur communauté, soutenir ceux qui décident de continuer à faire partie du marché du travail et veiller à ce que les aînés aient accès aux prestations auxquelles ils ont droit pour demeurer actifs et engagés tout au long de leur retraite. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

Les faits en bref

Les personnes âgées constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, le nombre de personnes âgées atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne.

. D'ici 2030, le nombre de personnes âgées atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. Le budget de 2019 proposait un investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans et de 20 millions de dollars par année par la suite dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin d'appuyer des projets qui aident les aînés à être plus autonomes dans leur communauté tout en améliorant leur santé et leur bien-être.

Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral de subventions et de contributions qui vise à financer des projets qui contribuent à améliorer le bien-être et la qualité de vie des aînés et à favoriser l'inclusion sociale et la participation des Canadiens âgés à tous les aspects de la société.

Les projets communautaires sont admissibles à une subvention maximale de 25 000 $, et de petites subventions pouvant atteindre 5 000 $ seront versées aux organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années.

de petites subventions pouvant atteindre 5 000 $ seront versées aux organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années. Les projets communautaires financés appuient des activités qui mobilisent les aînés et répondent à un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : le bénévolat, le mentorat, la sensibilisation de la population aux mauvais traitements envers les aînés, la participation sociale et l'aide à l'immobilisation.

