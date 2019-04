Hydro Ottawa au palmarès des employeurs les plus écolos au Canada grâce à ses pratiques exemplaires en matière de développement durable





OTTAWA, le 16 avril 2019 /CNW/ - En privilégiant le développement durable, la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. a encore une fois obtenu une place parmi les employeurs les plus écolos au Canada.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. possède et exploite trois filiales -- Hydro Ottawa ltée, qui distribue l'électricité dans toute la ville; Énergie Ottawa inc., qui produit de l'énergie renouvelable; et Envari Holding Inc., qui propose des solutions énergétiques durables destinées aux entreprises, aux administrations publiques et aux compagnies d'électricité.

Faits en bref

En tant que premier producteur d'énergie verte en importance appartenant à une municipalité en Ontario , Énergie Ottawa produit dans ses centrales hydroélectriques, ses centrales aux gaz d'enfouissement et ses installations solaires assez d'électricité de source renouvelable pour alimenter 108 000 habitations.

, Énergie produit dans ses centrales hydroélectriques, ses centrales aux gaz d'enfouissement et ses installations solaires assez d'électricité de source renouvelable pour alimenter 108 000 habitations. Qu'il s'agisse de la conversion de l'éclairage de rue ou de projets de modernisation, Envari propose à ses clients des solutions d'avant-garde pour réduire leur consommation d'énergie.

En plus d'aider les consommateurs à comprendre et à réduire l'incidence de leurs activités sur l'environnement, Hydro Ottawa se fait un devoir de renseigner les élèves et les membres de la collectivité sur les pratiques écologiques. En menant des activités en milieu scolaire et dans la collectivité, l'entreprise s'efforce de créer une culture d'économie d'énergie et contribue ainsi à préparer un avenir plus durable.

Les programmes de sensibilisation d'Hydro Ottawa en milieu scolaire créent une culture d'économie d'énergie chez les élèves des écoles primaires. Plus de 250 000 élèves ont assisté aux présentations données dans les écoles depuis le lancement de ce programme.

Hydro Ottawa est un membre fondateur d'EnviroCentre et de 613 Carbone, réseau en pleine expansion regroupant des organisations d' Ottawa qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et qui travaillent à les atteindre.

Citation

« Les petits changements peuvent avoir un effet considérable sur la réduction de notre empreinte carbone. À Hydro Ottawa, en plus de produire de l'énergie renouvelable propre, nous nous efforçons de mieux faire connaître les effets de ces petits changements. En qualité d'entreprise citoyenne responsable, il nous incombe d'agir concrètement améliorer les choses dans notre collectivité, de réduire notre empreinte carbone et d'aider notre ville à atteindre ses objectifs en matière de développement durable. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos d'Hydro Ottawa

Les principales activités d'Hydro Ottawa consistent à livrer de l'électricité, à produire de l'énergie renouvelable, à fournir des services d'économie et de gestion de l'énergie ainsi que des services liées à l'infrastructure. Cette société fermée appartenant à la collectivité alimente en électricité plus de. 332 000 clients à Ottawa et à Casselman. Ses centrales hydrauliques et aux gaz d'enfouissement en font le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario. La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) possède trois filiales, Hydro Ottawa limitée, Envari Holding inc. et Énergie Ottawa inc.

www.hydroottawa.com

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 13:32 et diffusé par :