Le gouvernement du Canada rend la fonction publique plus moderne et plus accessible





VANCOUVER, le 16 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et ministre responsable de Services partagés Canada (SPC), a annoncé que le gouvernement du Canada a signé un accord renouvelé avec Microsoft Canada qui comprend une nouvelle suite d'outils numériques de collaboration et de communication modernes destinés aux fonctionnaires.

Dans le cadre de l'accord, SPC offrira aux fonctionnaires l'accès à la suite Office 365 de Microsoft, ce qui leur permettra d'offrir des services aux Canadiennes et aux Canadiens en temps opportun qui sont axés sur les citoyens. Compte tenu des fonctions d'accessibilité intégrées par défaut, la suite Office 365 appuiera la prochaine génération d'un effectif diversifié et permettra de nouveaux degrés d'efficacités et de collaborations grâce aux dernières technologies de productivité bureautique.

Ces nouveaux outils numériques de collaboration et de communication font partie d'une vaste entente cadre renouvelée avec Microsoft Canada qui soutiendra des logiciels et du support essentiels pour le gouvernement du Canada. L'accord simplifie l'acquisition et la maintenance de technologies clés en fusionnant les licences et le support des technologies Microsoft qui maintiennent des opérations clés pour le gouvernement du Canada.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est un jalon important vers un gouvernement entièrement numérique. En dotant nos fonctionnaires de technologies accessibles, fiables et novatrices, nous libérerons le potentiel de notre fonction publique de calibre mondial et améliorerons la prestation des services pour tous les Canadiens. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et ministre responsable de Services partagés Canada

« Les canadiens méritent les meilleurs programmes et services gouvernementaux que nous pouvons livrer, il s'en suit donc que les fonctionnaires doivent être dotés des bons outils pour la prestation de services numériques modernes. Nous nous assurons que notre personnel a accès aux dernières technologies pour favoriser la collaboration à l'ensemble du gouvernement tout en supportant la créativité et l'innovation. »

L'honorable Joyce Murray

Présidente du Conseil du Trésor du Canada et

ministre du Gouvernement numérique

Faits saillants

Le nouvel accord de sept ans conclue avec Microsoft couvrira l'acquisition d'outils de communications numériques, d'applications commerciales, d'applications de réseaux et de services de soutien et de maintenance continus pour les services sous licence.

À compter d'août 2017, Services partagés Canada a consulté l'industrie et les fonctionnaires pour déterminer les besoins du gouvernement du Canada en matière d'outils de communication numérique.

a consulté l'industrie et les fonctionnaires pour déterminer les besoins du gouvernement du en matière d'outils de communication numérique. SPC continuera de travailler avec les ministères et organismes fédéraux pour fournir la plateforme de mise en oeuvre numérique en milieu de travail qui répond le mieux à leurs besoins opérationnels.

Cet accord renouvelé avec Microsoft permettra au Gouvernement du Canada de faire un pas de plus vers sa stratégie d'adoption de l'informatique en nuage.

Document d'information

Le gouvernement du Canada rend la fonction publique

plus moderne et plus accessible

Services partagés Canada (SPC) a renouvelé un accord avec Microsoft Canada pour l'acquisition de licences et de support pour le Gouvernement du Canada. En plus du renouvellement des services dans le cadre de l'accord, SPC pourra maintenant offrir à tous les fonctionnaires l'accès à la suite Office 365 de Microsoft, ce qui jettera les bases d'une fonction publique axée sur le numérique.

L'accord, évalué à 940 M$ sur sept ans, comprend le soutien continu du système d'exploitation Windows, Exchange (plateforme de courriel), les systèmes d'exploitation de serveurs et d'autres logiciels d'infrastructure pour les centres de données, les logiciels de développement (MSDN, Visual Studio, SQL, etc.) et les applications opérationnelles (Project, Visio, etc.).

De la suite Office de Microsoft aux répertoires pour les réseaux et aux systèmes de traitement des données, les logiciels de Microsoft Canada sont utilisés depuis longtemps au sein du gouvernement fédéral. L'accord global garantit que SPC continue d'obtenir les mises à jour des produits et les correctifs de sécurité et fournit également les outils que les fonctionnaires utilisent quotidiennement :

les licences de logiciels;

les logiciels d'applications réseau et opérationnels;

les services de soutien.

En 2017, SPC a entrepris les travaux préliminaires pour le renouvellement de l'accord d'entreprise de Microsoft. En 2018, il a lancé un appel d'offres pour l'acquisition d'une plateforme de communications numériques. Microsoft a été le soumissionnaire retenu dans le processus d'approvisionnement, et la décision a donc été prise de regrouper tous les services et le soutien logiciels dans un même contrat global. Cela permet de simplifier la gestion des contrats et assure un meilleur rapport qualité-prix pour les Canadiens.

L'ajout de la suite Office 365 permettra de moderniser les nombreux outils auxquels la fonction publique se fient dans le cadre d'une suite intégrée d'outils de collaboration et de communication, pour augmenter la communication d'information, accroître la productivité et améliorer la collaboration.

Cet accord comprend également des droits hybrides qui permettront au GC d'exploiter le logiciel dans des centres de données ou dans le nuage, ce qui permettra la transition vers un gouvernement numérique.

Par conséquent, le gouvernement du Canada disposera d'une plateforme solide pour la prestation efficace de programmes de grande qualité.

SOURCE Services partagés Canada

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 13:23 et diffusé par :