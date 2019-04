Une rencontre fructueuse pour la ministre du Tourisme dans les Cantons-de-l'Est





SHERBROOKE, QC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a pu constater aujourd'hui le dynamisme et la créativité des quelque 80 représentants d'entreprise de plusieurs secteurs d'activité qui s'étaient réunis à l'OTL Gouverneur Sherbrooke pour sa consultation régionale dans les Cantons-de-l'Est. Les acteurs de l'industrie ont participé activement à des ateliers de réflexion afin de proposer leurs idées pour dynamiser la croissance de l'industrie touristique québécoise.

La ministre a également eu des échanges constructifs avec des élus locaux et régionaux ainsi que des dirigeants des principales associations touristiques lors de son passage dans la région. Ces rencontres ont permis de dégager les défis les plus importants auxquels ils font face ainsi que leurs ambitions pour l'industrie touristique régionale.

La ministre terminera sa journée par une visite du vignoble Le Cep d'Argent, à Magog.

Rappelons que cette tournée, qui comprend 18 arrêts à travers le Québec, constitue la première étape d'une importante démarche de consultation dont l'objectif est d'alimenter les travaux d'élaboration de la stratégie de croissance économique de l'industrie touristique 2020-2025.

Citation :

« J'ai grandement apprécié la participation active des représentants des entreprises touristiques de la région des Cantons-de-l'Est. Ils m'ont fait part de suggestions intéressantes afin de relever les défis qu'ils rencontrent dans leur région déjà reconnue pour l'agrotourisme et le tourisme gourmand. Il ne me reste que trois régions à visiter dans cette tournée, et je me réjouis des idées constructives que nous avons recueillies pour faire en sorte que nos entreprises demeurent des leaders dans leurs secteurs d'activité. Je suis convaincue qu'ensemble nous réussirons à faire du Québec une destination toujours plus attrayante, autant pour les visiteurs d'ici que pour les visiteurs étrangers. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

La démarche de consultation se conclura par le dévoilement de la stratégie de croissance économique de l'industrie touristique 2020-2025 lors des Assises du Tourisme 2020. Elle comprend les phases suivantes :

Tournée des régions.



Présentation des constats de la tournée des régions et validation des orientations envisagées auprès de l'industrie touristique, lors des Assises du Tourisme 2019.



Appel de mémoires, d'avis et de commentaires.



Rencontres de groupes de travail mixtes (représentants du ministère du Tourisme, de l'industrie, de ministères et d'organismes partenaires, etc.).



Consultations ciblées.

Dates des prochaines consultations régionales :

Date Région touristique Ville 24 avril Montérégie Saint-Jean-sur-Richelieu 25 avril Laurentides Mont-Tremblant 26 avril Outaouais Gatineau

Les entreprises qui souhaitent participer à l'activité de consultation se déroulant dans leur région peuvent signifier leur intérêt en remplissant le formulaire prévu dans le site Web du ministère du Tourisme.

