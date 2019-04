Un investissement fédéral fera de la Colombie-Britannique un leader de l'innovation dans les modèles d'entreprise à vocation sociale





L'United Way of the Lower Mainland reçoit des fonds pour mettre sur pied le Social Purpose Institute.

BURNABY, BC, le 16 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada aide les entreprises de la Colombie-Britannique à intégrer des objectifs à vocation sociale à leurs modèles d'entreprise. Dans l'ensemble, les entreprises qui adoptent une vocation sociale enregistrent une meilleure croissance sur les marchés, ont accès à de nouvelles possibilités de maximisation des profits et offrent une valeur accrue à leurs actionnaires.

L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), une aide financière de 1 059 357 dollars sur quatre ans au nouveau Social Purpose Institute (SPI) de l'United Way of the Lower Mainland.

Cette initiative, lancée par l'United Way of the Lower Mainland, vise à diffuser dans le secteur de l'innovation sociale des outils et des tactiques utiles pour promouvoir la croissance économique et les objectifs à vocation sociale en Colombie-Britannique. L'institut favorisera la collaboration intersectorielle, le perfectionnement des compétences et la croissance dans le secteur de l'innovation sociale de la Colombie-Britannique.

Grâce à cet investissement, le SPI créera au moins 70 emplois, dont plusieurs seront occupés par des femmes ou des Autochtones. Il accroîtra de plus le nombre d'entreprises de la Colombie-Britannique qui adoptent un modèle d'entreprise à vocation sociale en offrant des activités pratiques et des services à au moins 60 petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises plus grandes. Le SPI soutiendra les entreprises en leur offrant des ateliers et de la formation, des possibilités d'apprentissage et des services consultatifs pour les aider à se créer un chemin vers des revenus accrus et de meilleurs résultats sociaux.

Une économie forte est essentielle pour la création d'emplois inclusifs et l'innovation sociale. Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

Citations



« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui au profit de l'United Way of the Lower Mainland misent sur nos avantages compétitifs et permettront d'augmenter le nombre d'entreprises qui adoptent des modèles d'entreprise à vocation sociale, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Grâce à cette initiative, United Way établira des liens qui provoquent le changement dans la façon dont les Canadiens font des affaires. Les outils offerts par le Social Purpose Institute redonneront non seulement à la collectivité, mais les leçons apprises renforceront l'innovation, la compétitivité et la croissance des entreprises. »

- Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député fédéral de Burnaby-Nord-Seymour

« Les entreprises sont depuis toujours des partenaires essentiels dans la concrétisation de notre vision visant à instaurer des collectivités plus saines, plus humaines et plus inclusives. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son investissement dans le Social Purpose Institute at United Way, l'un des outils que nous utilisons pour collaborer de façon nouvelle et innovatrice avec le secteur des entreprises afin qu'elles deviennent un moteur positif pour nos collectivités. »

- Jeff Calbick, directeur général d'United Way of the Lower Mainland

« Cet important investissement du gouvernement du Canada confirme que les entreprises à vocation sociale gagnent du terrain en Colombie-Britannique, au Canada et partout dans le monde. Cette aide financière accélérera la croissance du Social Purpose Institute at United Way et, par conséquent, le nombre d'entreprises partenaires qui auront accès à un modèle à vocation sociale et qui le mettront en place, ce qui renforcera les collectivités que nous servons tous, ainsi que l'ensemble du paysage des affaires. »

- Mary Ellen Schaasfma, directrice du Social Purpose Institute at United Way

Faits en bref

Près de 70 p. 100 des consommateurs canadiens croient que les entreprises devraient démontrer comment leurs produits et services contribuent à un monde meilleur.

Chaque augmentation de 10 p. 100 du rendement axé sur des objectifs précis entraîne une majoration des prix et une hausse des décisions d'achat et du soutien de l'ordre de 5 à 12 p. 100.

United Way of the Lower Mainland définit une « entreprise à vocation sociale » comme une entreprise dont la raison d'être permanente est de créer un monde meilleur. Elle exerce une influence salutaire et crée des avantages collectifs par le seul fait d'être en affaires. Sa croissance est une force positive pour la société.

Liens additionnels

