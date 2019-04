Invitation aux médias - Inondations à Beauceville





QUÉBEC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, se rendra à Beauceville cet après-midi afin de rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. Pour l'occasion, les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le mardi 16 avril 2019



Heure : 14 h



Lieu : Centre des loisirs (Piscine Yvan-Cliche) 109, 125e rue Beauceville

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 13:03 et diffusé par :