Avis aux médias - Négociation dans la fonction publique fédérale et les ratés du système Phénix : Ça suffit!

MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec (AFPC-Québec), annonce une série d'événements à travers le Québec qui se déploieront le mercredi 17 avril, 2019.

Plusieurs commandos regroupant près de 300 membres de l'AFPC-Québec vont témoigner de leur exaspération en ce qui concerne l'ensemble du dossier Phénix et les offres contractuelles insultantes récemment déposées par le Conseil du trésor.

« Nos membres ont été plus que patients dans l'ensemble du dossier Phénix. Il est grand temps que le gouvernement trouve des solutions définitives et compense nos membres pour les préjudices qu'ils ont subis. Considérant ce qu'ils ont vécu, nos membres sont en droit de s'attendre à des offres salariales respectueuses et à une convention collective négociée avant les prochaines élections fédérales », déclare Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'AFPC-Québec.

L'AFPC lutte depuis plus de trois ans pour que les membres touchés par ce fiasco soient pleinement dédommagés et que la lumière soit faite sur un désastre qui coûtera plus de 2 milliards aux contribuables canadiens.

Les négociations avec le Conseil du Trésor reprennent dans la semaine du 29 avril. Le temps presse pour arriver à une entente avant l'élection.

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 180 000 membres au Canada. Affiliée à la FTQ, l'AFPC?Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

