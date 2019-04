Warp Solutions sort des sentiers battus avec une plateforme numérique conçue pour rendre l'assurance qualité simple, attrayant et rentable pour toute l'industrie aérospatiale





Warp a le plaisir d'annoncer qu'il a conclu un accord de collaboration avec des OEM majeurs, établis en Europe et aux É.-U., ainsi qu'avec une entreprise réputée d'entretien, réparation et révision située à Montréal, pour finaliser et évaluer son premier module consacré à la non-conformité.

MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'innovation de la chaine d'approvisionnement est l'un des principaux défis auxquels fait face l'industrie aérospatiale aujourd'hui. Cette année, le cinquième Sommet Chaine mondiale d'approvisionnement organisé par Aéro Montréal dans le cadre de la Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2019, est consacré à ce sujet qui s'intitule : « L'Intelligence artificielle : Réinventer la chaine d'approvisionnement ». Cet évènement vise à démystifier la notion de l'intelligence artificielle (IA) et d'explorer ses applications concrètes dans les usines du futur.

À l'avant-garde de l'innovation aérospatiale, l'entreprise montréalaise Warp Solutions a conçu une technologie pour répondre à cet enjeu croissant, laquelle sera présentée pendant le sommet. L'équipe, dirigée par ses fondateurs Patrick St-Louis et Philippe Labrecque, a développé une plateforme numérique qui saura répondre aux huit principes fondamentaux de l'assurance qualité en aéronautique. Selon un design épuré, conçu avec l'utilisateur final en tête ainsi que des dispositifs sans fil certifiés, ce logiciel moderne offre des capacités d'intégration aux MES, ERP, PLM et la plupart des dispositifs sans fil, ainsi qu'avec une architecture « AI-ready ». Comme jamais, les utilisateurs sont habilités à capturer, à structurer et à agir sur des données de qualité, tout en se conformant aux règlements de l'industrie.

Un logiciel assurance qualité sur mesure pour surmonter les défis de l'industrie



« L'assurance qualité est une composante clé de tout organisme aéronautique. C'est le fondement de l'industrie, mais il est systématiquement négligé lorsqu'il s'agit d'initiatives d'amélioration continue centrées sur la productivité », remarque Patrick St-Louis, vice-président de la stratégie de marché et cofondateur de la société. « Quand nous nous sommes engagés dans cette voie, nous étions conscients des points sensibles de l'industrie (couts élevés, données désorganisées, problèmes de 'LMS', etc.) et nous nous sommes donnés pour mission de transformer la manière dont l'Assurance qualité est effectuée et perçue mondialement », a-t-il ajouté.

Le déploiement se déroulera en trois phases, dirigé par la gestion de non-conformité qui sera mise en marché au quatrième trimestre de 2019. En collaboration avec la CNRC, le CTA et le CIMEQ, Warp a complété les validations technologiques nécessaires afin de perfectionner ce premier module, dans les temps et avec des résultats remarquables. « Le logiciel est destiné à réduire de 40 % le temps de cycle et de 30 % l'effort associé à toutes les étapes de gestion de non-conformité », a précisé Patrick.

Efforts conjoints avec des acteurs clés

Des collaborateurs ont joué un rôle essentiel dans les efforts de pré-lancement. « L'élaboration d'un logiciel sans consulter les utilisateurs et gestionnaires futurs se révèlerait désastreuse. Malgré nos connaissances approfondies de l'industrie, nous croyons fermement à l'importance d'impliquer des collaborateurs aux profils variés ('OEM', 'Tier 1', services d'ingénierie) afin de concevoir des interfaces utilisateurs et d'établir quelques paramètres de référence pour une intégration architecturale transparente », a expliqué Philippe Labrecque, Vice-président de la stratégie produit et cofondateur.

Plus de 35 contributeurs sont maintenant consacrés au succès croissant de Warp. Récemment, la société a signé un accord de collaboration avec deux FEO basés en Europe et aux États-Unis, ainsi qu'avec une entreprise d'entretien, réparation et révision réputée.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site Internet : www.lets-warp.com

À propos de Warp

En s'appuyant sur une vaste expérience et du réseautage dans l'industrie, cette entreprise montréalaise de technologie est spécialisée dans la conception, le développement, le déploiement et l'exploitation de ses plateformes numériques de gestion d'AQ. Cette compagnie innovatrice de logiciel aborde les huit principes fondamentaux de l'assurance qualité en aéronautique, en offrant des capacités d'intégration de MES, ERP, PLM et la plupart des dispositifs sans fil, ainsi qu'avec une architecture « AI-ready ». Avec un modèle qui est 100 % dévoué à l'aéronautique, fondé sur l'opération à distance, les utilisateurs sont habilités à capturer, à structurer et à agir sur des données de qualité, tout en se conformant aux règlements de l'industrie.

À propos des fondateurs

Patrick St-Louis

Patrick a 25 années d'expérience dans l'industrie aérospatiale, entre autres en tant qu'assembleur de feuilles de métal, ingénieur de fabrication et superviseur de production à l'ingénierie industrielle pour des FEO majeurs et des sociétés aérospatiales de première catégorie. Pendant les 10 dernières années, Patrick a travaillé à l'élaboration de son deuxième startup, MSB Ressources Globales, afin de fournir des services d'ingénierie à l'industrie aéronautique. MSB-RG a atteint une place enviable avec plus de 350 employés à Montréal, Toronto, Wichita, Savannah et à Casablanca. Patrick est reconnu pour sa façon innovatrice d'examiner les problèmes et sa capacité d'habiliter les gens autour de lui.

Philippe Labrecque

Philippe s'est investi passionnément depuis les 14 dernières années dans l'industrie aéronautique, spécifiquement à Bombardier Aéronautique. Son désir de construire et d'améliorer est évident quand on regarde son parcours professionnel : ingénieur de fabrication pour Global Programs, gestionnaire de projet en matière d'amélioration continue pour la division Avions d'affaires, de développement de la qualité fournisseur, de planification de qualité avancée et de résolution de problèmes. Ses souvenirs de carrière les plus excitants s'étalent sur ses dernières quatre années de service en tant que gestionnaire de l'équipe centrale de responsable de l'entretien et de la transformation du système de gestion de qualité pour toute la société.

SOURCE Warp Solutions

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 12:59 et diffusé par :