La Brightline initiative et le HBR-AS Global Survey Report soulignent comment la culture bat la structure





Une recherche menée par Harvard Business Review Analytic Services, en association avec Brightlinetm Initiative explore comment les organisations peuvent changer leur façon de travailler pour améliorer l'exécution des stratégies. Le rapport intitulé "Testing Organizational Boundaries to Improve Strategy Execution" - Tester les limites organisationnelles pour améliorer l'exécution de la stratégie - est le résultat de 1 636 cadres interrogés dans le monde entier sur leurs capacités de mise en oeuvre de la stratégie.

Le rapport met en lumière les "leaders de la mise en oeuvre de la stratégie" qui peuvent s'adapter rapidement pour répondre aux besoins nouveaux ou inattendus du marché, des concurrents ou des clients. Les organisations qui sont des chefs de file de la mise en oeuvre réussissent beaucoup mieux et atteignent 80 % ou plus de leurs objectifs stratégiques. Une organisation sur cinq est classée comme chef de file de la mise en oeuvre. La plupart des organisations sont des "retardataires" dans la mise en oeuvre qui, année après année, n'atteignent pas leurs objectifs stratégiques et, par conséquent, en souffrent financièrement.

Le rapport met en lumière les pratiques exemplaires des chefs de file de la mise en oeuvre dont les autres organisations peuvent s'inspirer. Ces organisations à haut rendement favorisent l'engagement, offrent un encadrement et récompensent la collaboration. Ils font également de grands progrès dans la création de cultures distinctives qui minimisent les silos, encouragent le travail inter-fonctionnel et décentralisent la prise de décisions. 80 % des organisations à haut rendement conviennent qu'une culture de collaboration doit être activement poursuivie et récompensée. Pour 77 % des responsables de la mise en oeuvre, leur structure organisationnelle les aide à mettre en oeuvre la stratégie, ce qui est presque autant que les retardataires (63 %) qui disent que leur structure organisationnelle entrave leur capacité d'exécution. Conscients que la culture l'emporte sur la structure, les organismes chefs de file se concentrent sur l'édification d'une culture gagnante plutôt que sur le perfectionnement de leur organigramme.

Ricardo Vargas, directeur exécutif de Brightline Initiative, souligne l'importance de la recherche. "Les organisations qui sont capables de se transformer et de gagner sur le marché ont construit une grande culture, et pas seulement une structure formelle. C'est la culture, et non la structure, qui motive les gens à obtenir des résultats transformationnels", a-t-il dit.

Edivandro Conforto, responsable de la recherche stratégique chez Brightline Initiative ajoute : "Ce rapport montre que l'une des principales raisons pour lesquelles certaines organisations réussissent mieux que d'autres à combler les lacunes dans la mise en oeuvre de la stratégie est leur efficacité à prendre des décisions pour s'adapter rapidement aux changements nouveaux ou imprévus du marché, aux mouvements des concurrents ou aux besoins des clients en favorisant une culture de collaboration, d'engagement, de but et de responsabilité".

"Pour lutter contre les méthodes de travail cloisonnées, les dirigeants qui réussissent doivent créer des mesures incitatives et forger des processus qui encouragent et récompensent la collaboration au-delà des frontières organisationnelles", a déclaré Alex Clemente, directeur général de Harvard Business Review Analytic Services. "Cette recherche démontre à quel point la structure peut permettre ou empêcher les organisations d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Comme tant d'organisations échouent lors de l'exécution, les cadres supérieurs devraient se demander s'il ne s'agit pas d'un angle mort organisationnel."

Le rapport complet, Testing Organizational Boundaries to Improve Strategy Execution, peut être téléchargé sur la bibliothèque de ressources en ligne de Brightline.

À propos de la Brightline Initiative

La Brightlinetm Initiative est une coalition dirigée par le Project Management Institute (PMI) ainsi que des organisations mondiales de premier plan qui se consacrent à aider les cadres à combler le fossé coûteux et improductif entre la conception et l'exécution stratégiques. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.brightline.org.

À propos de la Brightline Coalition

Project Management Institute (PMI), Boston Consulting Group, Bristol-Myers Squibb, Saudi Telecom Company, Lee Hecht Harrison, Agile Alliance, et NetEase

Collaboration en matière d'enseignement et de recherche

MIT Consortium for Engineering Program Excellence, Technical University of Denmark, University of Tokyo Global Teamwork Lab, Blockchain Research Institute, et Insper

