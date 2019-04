Le gouvernement du Canada appuie les survivantes et survivants de la violence fondée sur le sexe dans le Comté de Wellington (Ontario)





ORANGEVILLE, ON, le 16 avril 2019 /CNW/ - Il est essentiel de mettre fin à la violence fondée sur le sexe si nous voulons réellement donner à toutes et à tous les mêmes possibilités de se joindre à la classe moyenne du Canada et de la faire prospérer. Nous sommes tous gagnants lorsque les femmes, les filles et les personnes de tous les genres sont en sécurité et libres de vivre pleinement leur vie.

Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports et députée d'Etobicoke-Nord, a annoncé, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, la sélection d'un organisme qui recevra un financement fédéral pour appuyer les survivantes et survivants de la violence fondée sur le sexe, notamment les populations mal desservies, en particulier les femmes vivant dans des régions rurales et des collectivités éloignées.

Le centre Family Transition Place recevra près de 800?000 dollars sur cinq ans pour son projet intitulé Rural Response Program (Programme d'intervention en milieu rural). Le projet vise à mettre en oeuvre des pratiques prometteuses afin d'appuyer les victimes et leur famille. L'organisme s'efforcera de réduire les obstacles à l'accès aux services pour les femmes vivant dans des collectivités rurales et éloignées, au moyen d'une prestation mobile de services et d'un nombre accru de partenariats entre les prestataires de services.

L'an dernier, la ministre Monsef avait annoncé un financement de plus de 50 millions de dollars pour près de 60 projets dans des collectivités à travers tout le pays, dont le projet annoncé aujourd'hui, pour venir en aide aux personnes survivantes de violence fondée sur le sexe et à leur famille.

«?Avec cet investissement, nous finançons des organismes comme Family Transition Place qui fournit des services essentiels pour appuyer les personnes survivantes et leur famille. Cette enveloppe budgétaire a été décidée en consultation avec les cheffes de file du mouvement des femmes dont les conseils judicieux continuent d'aider à orienter la première stratégie canadienne pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Les cheffes de file ont réclamé davantage de financement s'étendant sur de plus longues périodes pour répondre à la demande croissante de leurs services, une simplification du processus des demandes de financement, ainsi que des ressources pour soutenir les personnes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe qui sont les plus marginalisées et les plus mal desservies. Notre gouvernement a répondu à l'appel. La violence fondée sur le sexe ne peut être tolérée et nous continuerons de travailler avec les personnes survivantes, les partenaires communautaires, le secteur privé et les autres paliers de gouvernement pour mettre fin à toute forme de violence fondée sur le sexe.?»

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des sexes

«?La violence fondée sur le sexe n'a sa place ni dans nos foyers, ni dans nos communautés, ni ailleurs au Canada. Family Transition Place fait de l'excellent travail pour faire en sorte que les femmes et les enfants puissent vivre librement et réaliser leur plein potentiel?; et c'est cet objectif qui servira de base au Rural Response Program.?»

L'honorable Kirsty Duncan, c.p., députée

Ministre des Sciences et des Sports

Députée d'Etobicoke-Nord

«?Depuis 35 ans, le centre Family Transition Place offre une gamme de services à l'appui des femmes et de leurs enfants victimes d'abus et ayant vécu dans des relations malsaines. Le financement du gouvernement du Canada pour notre nouveau projet nous aidera à mettre en oeuvre des pratiques prometteuses afin d'appuyer un plus grand nombre de survivantes et survivants et leurs familles dans les collectivités rurales et éloignées, ce qui nous permettra de créer des communautés plus saines, une relation à la fois.?»

Norah Kennedy, directrice générale

Family Transition Place

Faits en bref

En juin 2017, le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres (anciennement Condition féminine Canada ) a annoncé la toute première Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

) a annoncé la toute première Stratégie du pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. À ce jour, plus de 200 millions de dollars ont été investis dans cette stratégie pangouvernementale pour prévenir la violence fondée sur le sexe, soutenir les personnes survivantes et leur famille, et créer des systèmes juridiques et judiciaires plus sensibles à ce problème.

L'appel de concepts Pratiques prometteurs pour aider les personnes survivantes et leur famille représente le financement le plus important jamais annoncé pour des programmes visant expressément à soutenir divers groupes de personnes survivantes de violence fondée sur le sexe et leur famille.

représente le financement le plus important jamais annoncé pour des programmes visant expressément à soutenir divers groupes de personnes survivantes de violence fondée sur le sexe et leur famille. Certains segments de la population sont plus susceptibles d'être victimes de violence et peuvent être confrontés à des obstacles et des défis particuliers qui les exposent davantage à la violence (Statistique Canada, 2015).

La violence fondée sur le sexe peut avoir des répercussions permanentes sur la santé physique, mentale, sexuelle et génésique des victimes. Elles sont, en effet, graves et couteuses : au Canada , les couts économiques associés à la violence conjugale et des agressions sexuelles sont évalués à plus de 12 milliards de dollars par année.

, les couts économiques associés à la violence conjugale et des agressions sexuelles sont évalués à plus de 12 milliards de dollars par année. En juin 2019, le Canada sera l'hôte de la conférence de Women Deliver, la plus importante conférence au monde sur l'égalité des genres et la santé, les droits et le bienêtre des filles et des femmes.

Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Faisant suite à l'annonce, au mois de juin 2017, d'Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres (anciennement Condition féminine Canada) a lancé, en janvier 2018, le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe.

Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe (VFS) complète le Programme de promotion de la femme?; il aide les organismes qui oeuvrent contre la VFS à élaborer et à mettre en oeuvre des pratiques prometteuses pour combler les lacunes dans le soutien aux personnes survivantes et à leur famille.

Bien que la violence touche les personnes de tous sexes, âges, cultures, ethnicités, régions géographiques et milieux socioéconomiques, certaines populations sont plus à risque et se heurtent à des obstacles supplémentaires lorsqu'elles tentent d'accéder aux services. Le programme de lutte contre la VFS répond à ce besoin en fournissant des fonds aux organismes admissibles au niveau local, régional et national pour des projets qui comblent les lacunes dans le soutien de groupes particuliers de personnes survivantes, notamment les femmes autochtones ainsi que d'autres segments de la population qui sont mal desservies, comme les enfants et les jeunes, les personnes de la diversité sexuelle, les femmes qui sont sans statut, réfugiées ou immigrantes, les ainées, les femmes vivant dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire, les femmes habitant dans les collectivités nordiques, rurales ou éloignées, et les femmes handicapées.

Appel de concepts : Pratiques prometteuses pour aider les personnes survivantes et leur famille

En janvier 2018, la ministre Monsef a annoncé l'affectation de 20 millions de dollars à un appel de concepts dans le cadre du nouveau Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe. À la suite du budget 2018, le financement pour ce programme a été plus que doublé afin qu'un plus grand nombre d'organisations, comme les centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle, soient plus en mesure d'aider les personnes qui risquent le plus d'être victimes de violence. Le programme de lutte contre la VFS a mis à l'essai une approche novatrice pour le soutien des organismes communautaires, qui comprend les éléments suivants :

une période de financement plus longue pouvant aller jusqu'à cinq ans;

un processus de demande en deux étapes, ce qui a réduit le fardeau administratif des organismes demandeurs. Moins d'information était nécessaire dans la phase de conception initiale, ce qui signifiait un processus de demande plus simple pour les organismes;

la liste des bénéficiaires admissibles a été élargie pour inclure les groupes de travailleurs et les syndicats?; les provinces, les territoires, les municipalités et leurs organismes?; les organismes et instituts de recherche, les centres d'expertise, les établissements d'enseignement (universités, collèges, cégeps, écoles secondaires, commissions/districts scolaires), ainsi que les établissements de santé publique, les hôpitaux et les prestataires de soins de santé?;

l'accent est mis sur la mise à l'essai et l'évaluation des pratiques prometteuses, ce qui se traduira par des effets et des résultats clairs pour la population canadienne.

Projet du Comté de Wellington

L'annonce d'aujourd'hui souligne un projet d'Orangeville (Ontario) qui recevra 799 867 $ sur cinq ans :

Family Transition Place (FTP)

Titre du projet : Rural Response Program (Programme d'intervention en milieu rural)

Le projet vise à mettre en oeuvre des pratiques prometteuses afin d'appuyer les victimes et leur famille. L'organisme s'efforcera de réduire les obstacles à l'accès aux services pour les femmes vivant dans les collectivités rurales et éloignées, au moyen d'une prestation mobile de services et d'un nombre accru de partenariats entre les prestataires de services.

Depuis 1984, le FTP offre des services essentiels aux femmes victimes d'abus et ayant vécu dans les relations malsaines ainsi qu'à leurs enfants. Le FTP est toujours prêt à les aider, que ce soit en leur fournissant un logement sûr ou les services de spécialistes professionnels et compétents pour les aider dans leur rétablissement. Au fil des ans, le FTP en est venu à être connu, non seulement pour ces services de base essentiels, mais aussi pour sa réputation de leader dans le domaine de l'éducation sur les relations saines. La division de formation sur les transitions (Transitions Training division) offre une formation en entreprise pour les organismes portant sur la violence familiale et son impact sur le milieu de travail; de plus, les programmes de sensibilisation des jeunes extrêmement populaires dans les écoles contribuent à bâtir des collectivités saines, une classe à la fois.

