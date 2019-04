Avis aux médias - La ministre Patty Hajdu et le député Dan Rusnak mettent en valeur l'infrastructure scolaire à Thunder Bay, en Ontario





THUNDER BAY, TRAITÉ ROBINSON-SUPÉRIEUR, ON, le 16 avril 2019 /CNW/ - Veuillez prendre note que la ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, de même que le député de Thunder Bay--Rainy River, Don Rusnak, seront à Thunder Bay pour faire une annonce au sujet du centre d'éducation et de soins de Matawa au nom du ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan.

Date : Le 17 avril 2019

Heure : 13 h 30 (heure de l'Est)

Lieu :

200, rue Lillie Nord

Thunder Bay (Ontario)

P7C 5Y2

