Les gouvernements du Canada et du Manitoba concluent un accord pour améliorer les services de soins de santé

WINNIPEG, le 16 avril 2019 /CNW/ - Le système de santé universel, financé par l'État, est une source de fierté pour les Canadiens. Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour améliorer les soins de santé et adapter le système à l'évolution des besoins de la population.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Manitoba ont annoncé les détails d'un accord bilatéral sur les soins à domicile et en milieu communautaire et les services de santé mentale et de traitement des dépendances. L'accord expose la façon dont la province entend investir sa part des 11 milliards de dollars sur 10 ans qu'a annoncés le gouvernement fédéral dans le budget de 2017.

Avec l'appui du gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba investira dans diverses initiatives, dont les suivantes :

l'extension du modèle de soins à domicile de la province, qui a fait ses preuves ;

l'établissement d'un système communautaire de soins à domicile et de soutien intensifs afin d'éviter l'hospitalisation et l'admission de patients dans les services de soins de longue durée ;

l'amélioration du soutien aux soins palliatifs dans les régions rurales ;

l'augmentation de l'accès à des services coordonnés en matière de santé mentale et de traitement des dépendances ;

la mise en oeuvre d'un programme de soutien par les pairs dans les milieux officiels de soins de santé pour les patients atteints de problèmes mentaux ou d'une dépendance ;

la mise en oeuvre d'un programme de soutien en cas de grossesse interrompue ou de perte du nourrisson.

Ces initiatives cadrent parfaitement avec les objectifs et les priorités pancanadiennes exposés dans l'Énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, qui a été approuvé par le gouvernement fédéral, les provinces* et les territoires en août 2017.

Le Manitoba recevra environ 182 millions de dollars du gouvernement fédéral sur cinq ans, qu'il affectera à des activités particulières dans le cadre de ces initiatives. Ce financement fédéral fait partie d'un engagement financier de dix ans envers le Manitoba, d'une valeur d'environ 400 millions de dollars.

*Le gouvernement fédéral a accepté de conclure une entente asymétrique avec le Québec, distincte de l'Énoncé de principes communs.

Citations

« L'accord d'aujourd'hui permettra d'accroître l'accès des Manitobains aux services de santé mentale et de traitement des dépendances et d'améliorer les soins à domicile et en milieu communautaire dans la province. Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les provinces et les territoires pour s'assurer que les Canadiens ont rapidement accès aux services de soins de santé dont ils ont besoin. »

L'honorable Jim Carr

Ministre de la Diversification du commerce international

«Nous avons hérité d'un système de soins de santé qui comporte de longs temps d'attente et qui est considéré comme trop compliqué par les experts. Nous y apportons des améliorations. Cet accord nous aidera à poursuivre sur la lancée des initiatives déjà entreprises pour renforcer les services de santé mentale et de traitement des dépendances, tout en améliorant les soins à domicile, dont le besoin se fera de plus en plus sentir au Manitoba dans les années à venir, vu le vieillissement de notre population. »

L'honorable Cameron Friesen,

Ministre de la Santé, des aînés et de la Vie active

Faits en bref

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 11 milliards de dollars sur 10 ans en fonds nouveaux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès des Canadiens aux services à domicile et en milieu communautaire et aux services de santé mentale et de traitement des dépendances.

Les Canadiens verront comment les fonds fédéraux destinés aux soins à domicile et à la santé mentale sont investis dans chaque province ou territoire et ils pourront suivre les progrès grâce à un ensemble bien délimité d'indicateurs communs, en cours d'élaboration.

En 2021-2022, les accords bilatéraux avec les provinces et les territoires seront renouvelés pour les cinq années restantes de l'engagement de dix ans.

Produits connexes

Liens associés

